به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، با حکم سردار رادان فرمانده کل انتظامی کشور و با پیشنهاد سردار دلاور القاصی مهر فرمانده انتظامی شرق استان تهران، سرهنگ ابوالقاسم قاسم پور به سمت فرماندهی انتظامی شهرستان قرچک منصوب شد

در این مراسم از تلاشهای سرهنگ یدالله طهماسیان فرمانده انتظامی سابق شهرستان قرچک قدردانی شد .