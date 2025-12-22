پخش زنده
برترینهای کاراته سبک ذن کیوکوشین در بخش سوپر فایت بانوان در اصفهان معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ این رقابتها با حضور بیش از ۳۰ شرکت کننده برتر کشور در ردههای سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان از ۱۵ استان در بخش سوپر فایت برای نخسین بار در سبکهای آزاد کاراته با عنوان جام باشگاههای ایران در اصفهان برگزار شد.
تیمهای اصفهان، تهران و خراسان رضوی عنوانهای اول تا سوم این رقابتها را در بخش تیمی کسب کردند.
برترینهای این مسابقات به منظور حضور در رقابتهای بین المللی به تیم ملی دعوت شدند.