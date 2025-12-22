به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ این رقابت‌ها با حضور بیش از ۳۰ شرکت کننده برتر کشور در رده‌های سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان از ۱۵ استان در بخش سوپر فایت برای نخسین بار در سبک‌های آزاد کاراته با عنوان جام باشگاه‌های ایران در اصفهان برگزار شد.

تیم‌های اصفهان، تهران و خراسان رضوی عنوان‌های اول تا سوم این رقابت‌ها را در بخش تیمی کسب کردند.

برترین‌های این مسابقات به منظور حضور در رقابت‌های بین المللی به تیم ملی دعوت شدند.