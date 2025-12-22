مسابقات قهرمانی کشتی آزاد و فرنگی آذربایجان غربی با قهرمانی تیم میزبان بوکان به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مسابقات کشتی قهرمانی استان در دو بخش آزاد و فرنگی، با استقبال و حضور پرشور ۱۸ تیم شرکت‌کننده و ۱۸۲ کشتی‌گیر از سراسر استان در سالن دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوکان برگزار شد.

در بخش کشتی آزاد، ۱۴۰ کشتی‌گیر در قالب تیم‌های مختلف به مصاف یکدیگر رفتند.

در پایان این رقابت‌ها تیم بوکان با کسب ۱۴۲ امتیاز عنوان قهرمانی را از آن خود کرد و تیم‌های ارومیه با ۱۴۰ امتیاز و مهاباد با ۱۳۸ امتیاز به ترتیب عنوان د‌م و سوم تیمی را کسب کردند.

هدایت تیم‌های کشتی بوکان در این مسابقات بر عهده مربیان کمال کارشی، محمد رحیمی، شورش حسینی، کامل ترابی و علی فرنیا بود که نقش بسزایی در کسب این افتخار ارزشمند ایفا کردند.