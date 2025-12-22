برگزاری پنجمین بزرگداشت علامه مصباح یزدی در خراسان جنوبی
پنجمین بزرگداشت علامه مصباح یزدی با هدف معرفی مکتب فکری علامه مصباح، شخصیت، تبیین اندیشهها و آثار این عالم بزرگ برای نسلهای جدید در خراسان جنوبی برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
، دبیر ستاد بزرگداشت علامه مصباح یزدی در خراسان جنوبی با اشاره به اینکه امسال برنامههای بزرگداشت از اول دی آغاز و تا نیمههای بهمن ادامه دارد افزود: علامه مصباح یزدی یکی از برجستهترین شاگردان علامه طباطبایی و حضرت امام خمینی (ره) بود.
مجتبی ذاکریان همچنین از تلاش ستاد برای انتشار و معرفی آثار علامه مصباح در قالب کتاب، دورههای آموزشی دانشآموزی و دانشجویی و تولید محتوای رسانهای خبر داد.
وی گفت: برگزاری مراسم یادبود در مرکز استان و شهرستانها با حضور شاگردان و علاقه مندان، برگزاری نشستهای تخصصی و علمی با حضور اساتید، دانشجویان، پژوهشگران، پژوهشگران در حوزههای فلسفه، تعلیم و تربیت، زن و خانواده و اندیشههای اجتماعی و سیاسی علامه مصباح.برگزاری نشستهای تخصصی برای گروههای محدود فرهنگیان، دانشجویان، طلاب و نخبگان از جمله برنامههای گرامیداشت علامه مصباح یزدی است.