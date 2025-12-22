فرمانده انتظامی شهرستان کرمان گفت: مأموران کلانتری ۲۱ موفق شدند کمتر از چند ساعت، سارق را شناسایی و دستگیر کرده و اموال مسروقه را به مالباخته بازگردانند.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، فرمانده انتظامی شهرستان کرمان گفت: در یکی از خیابان‌های شهر کرمان، فردی با ظاهری فریبنده و وانمود کردن به نابینایی، در صدد سوءاستفاده از اعتماد شهروندان بود که یکی از رانندگان، با نیت خیرخواهانه وی را سوار خودروی خود کرد تا ضمن رساندن وی، وسیله‌ای برای ادامه مسیرش فراهم کند، اما این اعتماد، در چند لحظه کوتاه مورد سوءاستفاده قرار گرفت و فرد مذکور با سرقت محتویات داخل خودرو، از محل متواری شد.

