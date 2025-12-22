پخش زنده

مدیرعامل شرکت توانیر گفت: مجموعه اقدامات کنترلی که در ماههای گذشته اجرا شده، توانسته است روند رشد مصرف را کنترل کند و حتی در پاییز به رشد منفی نیم درصد برساند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «مصطفی رجبی مشهدی» با اشاره به روند معمول رشد مصرف برق در کشور گفت: در سالهای گذشته بهطور متوسط ۴ تا ۵ درصد رشد مصرف داشتیم که بخشی از آن ناشی از افزوده شدن سالانه حدود یک میلیون مشترک جدید و همچنین تقاضای جدید صنایع و مشترکان عمده است.
وی افزود: در بخش صنعت سالانه ۴ تا ۵ هزار مگاوات تقاضای جدید ثبت میشود که معمولاً ۵۰ تا ۶۰ درصد آن به مرحله بهرهبرداری میرسد؛ بهعبارت دیگر حدود ۲ هزار و ۵۰۰ مگاوات بار جدید صنعتی به شبکه اضافه میشود. با این حال، مجموعه اقداماتی که در ماههای گذشته اجرا شده، توانسته است روند رشد مصرف را کنترل و حتی در پاییز به رشد منفی نیم درصد برساند.
مدیرعامل شرکت توانیر با تأکید بر استمرار این مسیر بیان کرد: برنامههای مدیریت مصرف برای فصل زمستان ادامه دارد و هدفگذاری اصلی صنعت برق، مهار رشد مصرف در تابستان پیشِرو از طریق ترکیب هوشمندانه اقدامات نظارتی، بهینهسازی مصرف و همراهی مشترکان است.
رجبی مشهدی گفت: استمرار مقابله با مصارف غیرمجاز، ارتقای بهرهوری انرژی و مدیریت تقاضا، نقش تعیینکنندهای در پایداری شبکه و عبور مطمئن از دورههای اوج مصرف خواهد داشت.