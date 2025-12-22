به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ باقر رجبی ویسرودی گفت: در پی وقوع یک فقره تیراندازی در یکی از روستا‌های این شهرستان و ایجاد ناامنی برای شهروندان، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار مامورین پلیس امنیت عمومی این فرماندهی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان خمام گفت: با بررسی‌های میدانی و اقدامات هوشمندانه‌ای که توسط مامورین پلیس امنیت صورت گرفت، عامل اصلی تیراندازی شناسایی و دستگیر شد.

وی با اشاره به اینکه در بازرسی از متهم یک قبضه اسلحه شکاری غیرمجاز کشف شد، گفت: فرد دستگیر شده در بازجویی به عمل آمده علت تیراندازی را اختلافات قبلی عنوان کرد و پس از تشکیل پرونده به دادسرا معرفی شد.