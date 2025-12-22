به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، محمد تقی اعلمی دقایقی پیش گفت: در ساعت ۷ صبح امروز، خانم «فائزه جهانبخش» دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق دانشگاه تبریز، مورد حمله سگ‌های ولگرد در محوطه دانشگاه قرار گرفت و آسیب دید که در رابطه با این حادثه ناگوار، با این دانشجو و خانواده محترمشان احساس همدری می‌کنیم چرا که امنیت جسمی و روانی دانشجویان خط قرمز ما بوده و این مسئله به هیچ وجه قابل توجیه نیست.

وی افزود: خوشبختانه در اسرع وقت با اطلاع انتظامات دانشگاه، این دانشجو توسط اورژانس به بیمارستان امام رضا (علیه السلام) تبریز منتقل و اقدامات ضروری و مراقبت‌های لازم از جمله واکسیناسیون، سی تی اسکن، اقدامات درمانی لازم انجام شد و طبق خبری که دقایقی پیش کسب کردیم، احتمال خطر رفع شده و این دانشجو در حال انتقال به بخش بستری است و امیدوارم اتفاق ناگواری برای این دانشجوی عزیز رخ ندهد.

وی با اشاره به اینکه وسعت دانشگاه تبریز بسیار زیاد است و از نقاط مختلف امکان ورود سگ‌های ولگرد حتی به صورت گله‌ای از سطح شهر به دانشگاه وجود دارد اظهارکرد: معضل سگ‌های ولگرد در شهر تبریز یکی از مشکلات و معضلاتی است که باید با یک کار جمعی با همکاری تمامی نهادها به ویژه شهرداری که طبق قانون متصدی مدیریت وضعیت سگ‌های ولگرد در سطح شهر است، خطر آن رفع شود.

اعلمی یادآور شد: ما در دانشگاه تبریز به طور مقطعی مبادرت به جمع آوری سگ‌ها از سطح دانشگاه به صورت زنده‌گیری می‌‎کنیم ولی تعداد سگ‌‎ها در شهر در حال ازدیاد است، بنابراین خواهش ما این است که با توجه به مکاتبات زیادی که انجام شده این موضوع پیگیری شود، اخیرا نیز نامه‌ای به معاونت خدمات شهری شهرداری تبریز نوشته‌ایم که در این ارتباط اقدامات لازم را انجام دهند چرا که در برهه‌های زمانی مختلف متاسفانه دانشجویان ما مورد حمله قرار گرفته‌اند و ما به صورت مداوم، مکاتبات لازم را در این خصوص انجام داده‌ایم.