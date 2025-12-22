به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان در تاریخ اول دی ۱۴۰۴ را می‌توانید در این خبر ببینید.

مهمترین عناوین روزنامه‌ها و رسانه‌های مالزی

کانال اخبار آسیا

ژاپن پس از ۱۵ سال از فاجعه فوکوشیما، بزرگ‌ترین نیروگاه هسته‌ای جهان را دوباره راه‌اندازی می‌کند

وزارت کشور کامبوج: درگیری‌های مرزی با تایلند بیش از ۵۰۰ هزار نفر را آواره کرده است

بانکوک پست

میزان آلودگی هوا در بانکوک و ۲۳ استان به سطح خطرناک رسیده است

استار مالزی

آتش‌فشان سمره در اندونزی شش بار فوران کرده؛ سطح هشدار همچنان بالا است

تی وی بریکس

ویتنام در سال ۲۰۲۵ به ۲۰ میلیون گردشگر بین‌المللی رسید

ویتنام اکسپرس

ویتنام مرکز مالی بین‌المللی تأسیس می‌کند

برناما

نشست ویژه وزرای خارجه آسه‌آن درباره مسئله کامبوج و تایلند امروز برگزار می‌شود

بورس مالزی علیرغم شرایط ناپایدار جهانی، به تثبیت ارزش‌ها و بهبود درآمد‌ها ادامه می‌دهد

مهمترین عناوین امروز روزنامه‌های ترکیه

روزنامه حریت

نشست سران یونان و قبرس جنوبی با نتانیاهو، امروز در تل آویو

موافقت وزارت کشور با تحقیقات قضایی درباره شهردار آنکارا

بازداشت ملوان ترکیه در امارات

صباح

وزیر اقتصاد: قشر کم‌درآمد و با درآمد ثابت در سال ۲۰۲۶ تقویت می‌شود

صهیونیسم کجای پرونده اپستین قرار دارد؟

نفس

آغاز تحقیقات قضایی علیه منصور یواش به منزله این است که جلوی رانت خواری را نگیر

راهپیمایی کارگری از استانبول بسوی آنکارا آغاز شد

مجرمان زلزله بخشوده نشوند

سوزجو

راهپیمایی کارگری از استانبول بسوی آنکارا آغاز شد

واکنش نماینده حزب عدالت و توسعه به اظهارات فیدان در باره قسد سوریه: یا استعفا یا عزل

جمهوریت

منصور یواش جلوی رانت خواری را گرفت، تحقیقات قضایی آغاز شد

بودجه ۲۰۲۶، بودجه برای اغنیا و ثروتمندان نوشته شده

راهپیمایی کارگری از استانبول بسوی آنکارا

تورک گون

چه کسانی مخالف طرح ترکیه عاری از ترور هستند؟

فیدان: غزه باید بدست غزه‌ای‌ها اداره شود

ترکیه

مهلت برای قسد سوریه رو به پایان است، وقت کشی تاکتیک قسد است

درگیری فیزیکی نمایندگان مجلس در نشست تعیین بودجه ۲۰۲۶

حذف ۱۶ عکس از پرونده استثمار جنسی اپستین

ینی شفق

آمریکا نفت چین را در کارائیب توقیف کرد

اقتصاد اسرائیل هم دچار بحران است

در غزه ۲۲ هزار زن بی سرپرست شده‌اند

گزارش مشترک احزاب درباره طرح ترکیه عاری از ترور هفته آینده آماده می‌شود

قرار

پهپاد‌های روسی بدنبال چه هستند؟

جرم منصور یواش شهردار آنکارا: جلوگیری از رانت‌خواری

خط قرمز ترکیه در باره غزه: غزه باید بدست غزه‌ای‌ها اداره شود

مهمترین عناوین روزنامه‌های افغانستان

روزنامه دولتی «انیس»:

- کاهش چشمگیر تولید تریاک در افغانستان.

- سازمان ملل: زلزله زدگان شمال افغانستان به کمک‌های فوری نیاز دارند.

- مقامات سازمان ملل و اتحادیه اروپا از مرکز پذیرش مهاجرین در قندهار بازدید کردند.

- سنگ بنای یک مرکز بزرگ تجاری در استان بلخ افغانستان گذاشته شد.

- علاقه مندی شرکت‌های چند ملیتی هند به گسترش خدمات درمانی در افغانستان.

پایگاه اطلاع رسانی «الاماره»:

- دیدار معاون وزارت بهداشت افغانستان با مقامات ایرانی.

- امضای قرار داد ۳۰ ساله استخراج معدن مرمر در استان دایکندی.

وبسایت روزنامه «اطلاعات روز»:

- سازمان بهداشت جهانی از پایان ماموریت بررسی بیماری سل در افغانستان خبر داد.

- طالبان در استان کنر ۱۷ نفر را در ملاء عام شلاق زدند.

- مقام ایرانی: بیش از دو هزار شهروند افغان گرفتار در برف را نجات دادیم.

- سازمان ملل: کسب و کار‌های کوچک، تنها منبع درآمد برای زنان است.

وبسایت روزنامه «هشت صبح»:

- ۹ شهروند افغانستان در سانحه رانندگی در ایالت بلوچستان پاکستان جان باختند.

- درگیری درون گروهی طالبان در بدخشان یک کشته و یک زخمی برجای گذاشت.

- دو روز پس از قطع برق ترکمنستان، شهروندان هرات همچنان در خاموشی به سر می‌برند.

عناوین مهم روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های چین

شینهوا:

ابتکار‌های چین مسیر جدیدی را برای دنیای بهتر هموار می‌کند

طرح قانون جدید چین در مورد خدمات مراقبت از کودکان

آغاز نشست ویژه وزرای خارجه آسه آن برای رسیدگی به درگیری تایلند و کامبوج در کوالالامپور

سرمایه گذاری‌های چین در بومی سازی صنعتی در مصر

مک دونالد حضور خود را در تمام مناطق و استان‌های چین گسترش می‌دهد

حداقل ۹ کشته و ۱۰ زخمی براثر تیراندازی در آفریقای جنوبی

هشدار ایران: اقدامات آمریکا علیه ونزوئلا صلح جهانی را تهدید می‌کند

گلوبال تایمز:

مکرون طرح ساخت ناو هواپیمابر جدید فرانسه را تایید کرد

چین پیش نویس قانون محیط زیست جهانی را ارائه می‌کند

کشف معدن جدید طلا در استان جیلین چین با ذخایری بیش از ۱۰۰ تن

سی جی تی ان:

تولید سالانه بزرگ‌ترین میدان نفت دریایی چین از ۴۰ میلیون تن گذشت

گام تاریخی چین در تجاری‌سازی تولید برق از دی‌اکسید کربن

آمریکا و اوکراین مذاکرات را سازنده خواندند؛ رسانه‌ها رد کردند

ظرفیت سالانه جابه‌جایی بار در فرودگاه مرکزی چین از یک میلیون تن عبور کرد

مقام ارشد نظامی ایران: تهدیدات اسرائیل «بی‌ثباتی و ضعف» آن را آشکار می‌کند

قطع برق گسترده سانفرانسیسکوِ آمریکا را در تاریکی فرو برد

چاینا دیلی:

چین ورزش را به تجارت و اقتصاد پیوند می‌زند

چشم انداز اقتصاد جهانی: رشد آسیا و کاهش ساختاری اروپا

در‌های باز صنعت پزشکی و داروسازی چین بر روی جهان

روزنامه مردم:

بیست و نهمین جشنواره یخ و برف چانگچون در شمال شرقی چین آغاز شد

طرح جدید چین در مورد خدمات مراقبت از کودکان

افزایش تولید در بزرگترین میدان نفتی دریایی چین

نقش آمریکا در غزه - نه صلح طلبی که جنگ طلبانه است

عناوین مهم روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های پاکستان

«اکسپرس نیوز»

- رئیس نیرو‌های دفاعی پاکستان در سفر به ریاض با وزیر دفاع عربستان دیدار کرد

- احزاب مخالف دولت برای مذاکرات با دولت اعلام آمادگی کردند / شرط برگزاری انتخابات شفاف مطرح شد

- ارتش پاکستان در دو عملیات در ایالت خیبرپختونخوا ۹ تروریست را به هلاکت رساند

- فرمانده ارتش پاکستان: طالبان افغانستان از گروه‌های تروریستی ضد پاکستان حمایت می‌کند

«دیلی جنگ»

- ۲ فلسطینی دیگر در حمله اسرائیل به غزه به شهادت رسیدند

- روسای جمهور پاکستان و عراق طی دیداری در بغداد درمورد تقویت همکاری‌ها و روابط دوجانبه توافق کردند

- وزرای خارجه پاکستان و ترکیه در خصوص روابط دوجانبه و تحولات منطقه‌ای گفت‌و‌گو کردند

«آج نیوز»

- ادامه رکورد زنی‌های طلا در بازار‌های جهانی / انس بار دیگر از مرز ۳۴۰۰ دلار عبور کرد

- آمار امنیتی ایالت بلوچستان پاکستان در سال ۲۰۲۵ میلادی / در ۴۳۲ حمله ترویستی دستکم ۴۸۹ نفر کشته شدند / ۷۰۷ تروریست به هلاکت رسیدند

عناوین مهم روزنامه‌های مصر

روزنامه المصری الیوم:

- نگرانی گسترده اسرائیل از سازوکار خلع سلاح حماس

- رژیم صهیونیستی ساخت ۱۹ شهرک در کرانه باختری را تصویب کرد

- رئیس جمهور به بارزانی: ما از وحدت عراق حمایت می‌کنیم و به آن در برابر تروریسم کمک خواهیم کرد

- گزارش آمریکایی: پرونده‌های منتشر شده توسط وزارت دادگستری در مورد جرایم جفری اپستین هیچ نتیجه‌ای نداشت

روزنامه الشروق:

- سه شهید در حمله به محله شجاعیه غزه

- السیسی در دیدار با رئیس اقلیم کردستان، بر حمایت کامل مصر از وحدت عراق تأکید کرد

- وزیر امور خارجه بر اهمیت همکاری و ادغام در رابطه با رودخانه نیل برای دستیابی به منافع متقابل تأکید می‌کند

- عبدالعاطی: خروج نیرو‌های خارجی و مزدوران از لیبی ضروری است، ما سیاست‌هایی را که شاخ آفریقا را بی‌ثبات می‌کند، رد می‌کنیم

- رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، ناتو و اتحادیه اروپا را به باد انتقاد گرفت

- شانزده فایل از اسناد منتشر شده اپستین در وب‌سایت وزارت دادگستری ایالات متحده ناپدید شده‌اند

روزنامه الیوم السابع:

- رئیس جمهور در دیدار با بارزانی از دولت اقلیم کردستان خواست تا از توانایی شرکت‌های مصری برای اجرای پروژه‌ها با کیفیت بالا و هزینه رقابتی استفاده کند

- آتش اسرائیل همچنان جان ساکنان غزه را می‌گیرد و بحران دارو جان هزاران نفر را تهدید می‌کند

- تلاش‌های بین‌المللی برای مهار جنگ در سودان

- پایان رزمایش مشترک دریایی مصر و فرانسه با عنوان "کلوپاترا - ۲۰۲۵"

- مصر پانزدهمین کاروان کمک‌های بشردوستانه خود را برای حمایت از غزه، حامل ۱۳۶ تُن کمک، به راه انداخت

روزنامه الدستور:

- مصر چگونه با مسئله سد اتیوپی برخورد می‌کند؟

- وزیر امور خارجه به روزنامه الدستور: قرارداد گاز اسرائیل صرفاً تجاری است

- سازمان‌های اطلاعاتی و دیپلماتیک آمریکا شبکه‌های مالی بین‌المللی اخوان المسلمین را در سطح بین‌المللی تحت محاصره قرار داده‌اند

روزنامه الوفد:

- هماهنگی مصر و عربستان برای تسهیل مراسم حج

- واشنگتن به دامن زدن به تنش با روسیه متهم شد؛ زلنسکی در مورد مذاکرات میامی ابراز تردید کرد

عناوین مهم امروز رسانه‌های بوسنی و هرزگوین

روزنامه دنونی آواز:

- بر اساس اسناد رسمی دادگاه، مهاجمان در حمله اخیر به سیدنی از چهار وسیله انفجاری استفاده کرده‌اند

- قربانی خشونت پلیس، دست به خودکشی زد: گزارشی تکان‌دهنده درباره فردی که پس از بدرفتاری مأموران پلیس اقدام به خودکشی کرده است

- کوه‌های بوسنی از جذاب‌ترین مقاصد گردشگری: کوهستان‌های بوسنی و هرزگوین در زمستان پیشِ رو به‌عنوان یکی از محبوب‌ترین مقاصد گردشگری، به‌ویژه در ایام سال نو معرفی شده‌اند

روزنامه اسلوبوجنیه:

- پارلمان بوسنی در آستانه تصمیم‌گیری‌های حساس: دو قانون کلیدی در دستور کار نشست جدید مجلس

- تحقیقات قضایی در استرالیا: پدر و پسر، ماه‌ها برای اجرای حمله مسلحانه در سیدنی تمرین کرده بودند

- پرونده‌ای تکان‌دهنده در اتریش: متهم بوسنیایی به سرقت ۱۹۵ هزار یورو و بیش از ۱۸۰ فقره جرم اعتراف کرد

- بحران خاموش در کامنگراد: روستایی بدون راه و آب؛ پیامد‌های بی‌توجهی ساختاری دولت

پایگاه خبری ویه‌یستی:

- نمایندگان مجلس بوسنی امروز درباره اصلاحات قانون شورای عالی قضایی و دادگاه بوسنی جلسه فوق‌العاده دارند

- ژنرال روس در انفجار یک خودرو در مسکو کشته شد

- ادامه سقوط قیمت نفت؛ دومین هفته کاهش متوالی در بازار‌های جهانی

- ترامپ دستور محاصره کامل نفتی علیه ونزوئلا را صادر کرد

- ترامپ دستور برکناری ۳۰ دیپلمات از پست‌های سفارتی در سراسر جهان را صادر کرد

- ویتکاف: روسیه همچنان به روند دستیابی به صلح در اوکراین متعهد است

پایگاه خبری کلیکس:

- عکس‌های مرتبط با ترامپ به آرشیو اپستین بازگردانده شد؛ وزارت دادگستری آمریکا می‌گوید در این پرونده نامی از قربانیان وجود ندارد

- نگرانی اسرائیل از رزمایش سپاه پاسداران ایران

- در اسلواکی طولانی‌ترین تونل اروپا افتتاح شد؛ ساخت آن ۲۷ سال طول کشید و ۵۰۰ میلیون یورو هزینه داشت

- کشور‌های آفریقایی نسخه‌ای بومی از ناتو ایجاد کردند؛ هدف، مقابله با نفوذ فرانسه و نیجریه

روزنامه نزاویسنه نوینه:

- ادامه زنجیره حملات در بلگراد؛ یک کافه دیگر به آتش کشیده شد

- ووکانویچ نامزدی خود را برای عضویت در ریاست‌جمهوری بوسنی و هرزگوین اعلام کرد

مهم‌ترین عناوین امروز روزنامه‌های روسیه

«کامرسانت»

- خودروی ژنرال‌مایور سَرواروف، رئیس سابق اداره آمادگی عملیاتی نیرو‌های مسلح روسیه، در مسکو منفجر شده است.

بر اساس این گزارش‌ها، یک بمب زیر خودرو او کار گذاشته شده بود. گفته می‌شود وضع وی وخیم است

⁃ ارزیابی ویتکاف از مذاکرات درباره اوکراین: احتمال دستیابی به توافق وجود دارد.

⁃ سوخو-۵۷ نخستین پرواز خود را با موتور نسل پنجم انجام داد

«ار-ب-کا»

⁃ نیویورک‌تایمز جزئیاتی از توقیف ابرنفت‌کش «بلا ۱» توسط آمریکا را نزدیک ونزوئلا فاش کرد

⁃ یک خودرو در حیاط ساختمانی مسکونی در جنوب مسکو منفجر شد

⁃ پهپاد‌ها در استان کراسنودار به دو کشتی و دو اسکله آسیب زدند

«نیزاویسیمایا گازیتا»

⁃ قیمت نقره برای نخستین بار در تاریخ از ۶۹ دلار به ازای هر اونس عبور کرد

- در نشست شورای عالی اقتصادی اتحادیه اوراسیا، مجموعه‌ای از اسناد به امضا سران کشور‌های عضو رسید.

⁃ ۴۱پهپاد اوکراینی بر فراز مناطق روسیه سرنگون شد

⁃ کشور‌های اتحادیه اقتصادی اوراسیا و اندونزی توافق‌نامه تجارت آزاد امضا کردند

«ایزوستیا»

⁃ اوشاکوف: ما تبریک کریسمس و سال نو را به آقای ترامپ ارسال خواهیم کرد

- توافق‌نامه تجارت آزاد میان اتحادیه اقتصادی اوراسیا با جمهوری اندونزی در نشست سران به امضا رسید

⁃ دی‌ولت: کشور‌های غربی «جنگی نامرئی» علیه روسیه در فضای سایبری به راه انداخته‌اند

«راسیسکایا گازیتا»

⁃ اوربان: ارائه کمک نظامی به اوکراین اتحادیه اروپا را تقویت نمی‌کند، بلکه تضعیف می‌کند

⁃ آکسیوس: اسرائیل آمریکا را از احتمال حمله ایران مطلع کرده است

⁃ اتحادیه اقتصادی اوراسیا توافق‌نامه تجارت آزاد با اندونزی امضا کرد

عناوین مهم رسانه‌های فرانسه

فرانس انفو

– ما باید قوی باشیم تا از ما بترسند؛ چراغ سبز امانوئل مکرون برای ساخت ناو هواپیمابر جدید که جایگزین ناو هواپیمابر شارل دو گل خواهد شد. این ناو سال ۲۰۳۸ آماده خواهد شد.

آرمه

– آلمان با پشت کردن به اروپا، پهپاد‌های نظامی آمریکایی می‌خرد. بودجه مرحله نخست سرمایه گذاری بزرگ آلمان برای نوسازی ارتش، ۵۰ میلیارد یورو است.

ل لیبر

– در صورت درگیری یا جنگ با مسکو، ۶ کشور اروپایی نیروی زمینی بزرگ را تامین می‌کنند. موسسه فرانسوی روابط بین الملل -ایفری- هشدار داده روسیه در حال آماده شدن برای درگیری نظامی با کشور‌های عضو ناتو است.

ووا دو نورد

– خلبان یک شرکت هواپیمایی در کارائیب، درباره علت لغو پرواز به مسافران توضیح داد؛ من و همکارانم ۵ ماه حقوق دریافت نکرده‌ایم.

لوفیگارو

– نخستین بار وزارت خارجه سوریه نقشه این کشور را بدون بلندی‌های جولان منتشر کرد. جولان، در اشغال رژیم اسرائیل است.

– حملات به هر طرف و هر جایی لازم و ضروری است. رئیس ستاد ارتش رژیم اسرائیل ایران و دشمنان خودش را به جنگ تهدید کرد.

عناوین مهم روزنامه‌های آمریکا

نیویورک‌تایمز

🔺صد‌ها نفر از حامیان مالی بزرگ پس از انتخابات از بازگشت ترامپ به قدرت سود برده‌اند

تیم رئیس جمهور یک دستگاه جمع‌آوری کمک‌های مالی بسیار غیرمعمول برای اهداف مورد علاقه او ایجاد کرده است. روزنامه تایمز بیش از نیم میلیارد دلار کمک مالی از ۳۴۶ اهداکننده را تجزیه و تحلیل کرده است. برخی از آنها عفو، شغل، دسترسی به رئیس جمهور و سایر دستاورد‌های ارزشمند را دریافت کرده‌اند.

🔺ونس از جانبداری در دعوای حزب جمهوری‌خواه بر سر تعصب خودداری می‌کند

درخواست معاون رئیس جمهور برای تشکیل ائتلافی گسترده در گردهمایی سالانه محافظه‌کاران، شکاف‌های موجود در حزبش بر سر یهودستیزی، نژادپرستی و نظریه‌های توطئه را آشکار کرد.

واشنگتن‌پست

🔺تد کروز در حال بررسی نامزدی دیگری برای ریاست جمهوری است و در این مسیر با ونس رقابت خواهد کرد.

کروز با تاکر کارلسون اختلاف نظر داشته و در محافل خصوصی از معاون رئیس جمهور انتقاد کرده و با تمجید از سیاست خارجی سنتی حزب جمهوری خواه، نسبت به افزایش یهودستیزی در این حزب هشدار داده است.

🔺جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها طرح‌های رقابتی خود را برای مقابله با فقر ارائه می‌دهند

با نزدیک شدن به انتخابات میان‌دوره‌ای، مقرون‌به‌صرفه بودن موضوع شماره یک است، اما اقتصاددانان تردید دارند که کنگره بتواند کار زیادی برای کاهش قیمت‌ها در سطح عمومی انجام دهد.

رویترز

🔺چگونه مهاجرت، تلاش‌های فدرال برای مبارزه با جرایم اسلحه را بلعید

رویترز پس از بررسی میلیون‌ها پرونده دادگاه و مصاحبه با مقامات سابق فدرال دریافت که دولت فدرال از اجرای قوانین مربوط به اسلحه عقب‌نشینی کرده است، زیرا تعداد بیشتری از بازرسان آن توجه خود را به اولویت جدید ترامپ برای اجرای قانون معطوف کرده‌اند.

🔺 ترامپ فرماندار لوئیزیانا را به عنوان فرستاده ویژه گرینلند منصوب کرد و این موضوع نگرانی دانمارک را برانگیخت.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز یکشنبه جف لندری، فرماندار لوئیزیانا را به عنوان فرستاده ویژه خود در گرینلند منصوب کرد و بار دیگر نگرانی دانمارک و گرینلند را در مورد برنامه‌های واشنگتن برای این جزیره وسیع و غنی از مواد معدنی قطب شمال برانگیخت.

🔺وزارت دادگستری عکس ترامپ را به پایگاه داده عمومی پرونده‌های اپستین بازگرداند

وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد عکسی از دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، که از پرونده‌های جفری اپستین که توسط این وزارتخانه منتشر شده بود، حذف شده بود، روز یکشنبه پس از آنکه مقامات تشخیص دادند هیچ یک از قربانیان اپستین در تصویر نیستند، بازیابی شد.

نیوزویک

🔺چگونه نرخ بهره می‌تواند در سال ۲۰۲۶ تغییر کند

بانک مرکزی در سال ۲۰۲۶ به متعادل کردن تورم و بیکاری ادامه خواهد داد، اما یک چهره جدید در فدرال رزرو می‌تواند محاسبات آن را تغییر دهد.

🔺عکس ترامپ پس از بررسی از پرونده‌های اپستین حذف و دوباره منتشر شد - وزارت دادگستری

وزارت دادگستری اعلام کرد که این تصویر پس از بررسی مجدد منتشر شده و مشخص شده است که «هیچ مدرکی مبنی بر به تصویر کشیدن قربانیان اپستین وجود ندارد».

آسوشیتدپرس

🔺ونس از تعیین خطوط قرمز بر سر تعصب خودداری کرد، در حالی که محافظه‌کاران در ترنینگ پوینت با هم درگیر هستند

معاون رئیس جمهور، جی. دی. ونس، روز یکشنبه گفت که جنبش محافظه‌کاران باید به روی همه باز باشد، مادامی که «آمریکا را دوست داشته باشند»، و از محکوم کردن موج یهودستیزی که حزب جمهوری‌خواه را دچار تفرقه کرده و روز‌های آغازین کنوانسیون سالانه Turning Point USA را آشفته کرده است، خودداری کرد.

د هیل

🔺دموکرات‌ها با تشدید تنش‌ها با ترامپ، تهدید تعطیلی دولت را تمدید کردند

دموکرات‌های سنا در حالی تهدید تعطیلی مجدد دولت در اواخر ژانویه را مطرح می‌کنند که تنش‌ها با رئیس‌جمهور ترامپ بر سر مجموعه‌ای از مانور‌های اخیر کاخ سفید که دموکرات‌ها می‌گویند نیاز به پاسخ قاطع از سوی کنگره دارد، افزایش یافته است.

🔺وزارت دادگستری در دفاع از پرونده‌های اپستین

دولت ترامپ پس از افشای تنها برخی از پرونده‌های خود در مورد جفری اپستین تا مهلت مقرر قانونی، با واکنش منفی فزاینده‌ای از سوی مدافعان و اعضای هر دو حزب رو‌به‌رو شده است.

🔺رقابت مقدماتی سنای مینه سوتا به نبرد نیابتی بزرگی برای دموکرات‌ها تبدیل می‌شود

انتخابات مقدماتی سنای دموکرات‌ها در مینه‌سوتا، در بحبوحه مبارزه‌ای گسترده‌تر بر سر آینده این حزب، درگیری‌های مهمی را در درون این حزب رقم زده است.

فاکس‌نیوز

🔺فرماندار کلرادو پس از رد درخواست‌های فما برای کمک به فجایع، ترامپ را به «بازی‌های سیاسی» متهم کرد

فرماندار کلرادو پس از درخواست کمک برای آتش‌سوزی‌های جنگلی و سیل، دو نامه رد از سوی آژانس مدیریت بحران فدرال (FEMA) دریافت کرد.

🔺ترامپ، فرماندار جمهوری‌خواه اه رااه را به عنوان فرستاده ویژه به گرینلند منصوب کرد

ترامپ مدعی شد گرینلند برای امنیت ملی کلیدی است