به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ کارشناس مسوول پیش بینی اداره کل هوشاناسی اصفهان با اشاره به اینکه براساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، تا آخر هفته آسمان استان صاف است، گفت:از اواسط امروز تا چهارشنبه افزایش ابر، گاهی وزش باد و در مناطق مرکزی و شهر اصفهان در برخی ساعات غبار محلی و افزایش غلظت آلاینده‌ها پیش‌بینی می‌شود.

مینا معتمدی ادامه داد: غلظت آلاینده‌ها در ۴۸ ساعت پیش رو به ویژه در شهر اصفهان، فرودگاه اصفهان، نجف آباد، مبارکه و خمینی شهر روند افزایشی دارد.

وی گفت: با مهار نشدن منابع ثابت و متحرک، آلاینده‌ها در حد ناسالم برای عموم افراد جامعه افزایش می‌یابد و از این رو لازم است مصرف سوخت‌های فسیلی مدیریت و فعالیت‌های صنعتی آلاینده کنترل شود.

معتمدی با اشاره به اینکه دمای هوا در ۲۴ ساعت آینده در استان بین یک تا ۲ درجه سلسیوس افزایش می‌یابد، ادامه داد: بیشینه دمای کلانشهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به هشت درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن در سردترین ساعات به پنج درجه سلسیوس زیر صفر می‌رسد.

وی گفت: همچنان بویین میاندشت و چادگان به ترتیب با کمینه‌های دما ۱۸ و ۱۷ درجه سلسیوس زیر صفر سردترین مناطق استان ثبت شدند.