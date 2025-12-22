به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل، دفتر کمک‌های بشردوستانه اتحادیه اروپا امروز در خبرنامه‌ای از طریق ایکس اعلام کرد: بیش از ۲۱ میلیون نفر در افغانستان به آب آشامیدنی بهداشتی دسترسی ندارند و آب در افغانستان به دلیل سال‌های جنگ و درگیری و بدتر شدن شرایط اقلیمی کمیاب شده است.

پیشتر صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) هشدار داده بود تا سال ۲۰۳۰، آب به طور کامل در افغانستان خشک خواهد شد.

همچنین یونیسف گفته است از هر ۱۰ نفر در افغانستان، ۸ نفر آب آلوده می‌نوشند.

از سوی دیگر بخش افغانستان دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا)، اعلام کرده است شهروندان افغانستان به شدت به آب آشامیدنی نیاز دارند.

این نهاد در پیامی گفته است خشکسالی پی درپی در افغانستان معیشت شهروندان این کشور را با خطر نابودی رو‌به‌رو کرده است.

تغییرات اقلیمی یکی از عوامل عمده کمبود آب در افغانستان است و این کشور در میان شش کشور جهان قرار دارد که بیشترین خسارت را از تغییرات اقلیمی متحمل می‌شود.