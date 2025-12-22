به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ مدیر روابط عمومی اورژانس فارس از وقوع دو حادثه گازگرفتگی ناشی از گاز مونوکسیدکربن در شهرستان‌های شیراز و بوانات خبر داد که در مجموع ۶ نفر دچار مسمومیت و مرگ شدند.

هادی وکیل‌زاده گفت: صبح امروز گزارشی مبنی بر مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در روستای شاپورجان، محمودآباد قره‌باغ، کوچه ۳ شیراز دریافت شد.

وی افزود: در این حادثه که به دلیل روشن بودن آتش در محیط بسته رخ داده بود، چهار نفر دچار مسمومیت شدند که با وجود اعزام یک دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه، افراد مسموم از همکاری جهت انتقال به بیمارستان خودداری کردند.

وکیل‌زاده همچنین از وقوع حادثه‌ای دیگر در شهرستان بوانات خبر داد و گفت: صبح امروز، حادثه گازگرفتگی با گاز مونوکسیدکربن در شهر سوریان، بولوار جمهوری گزارش شد.

به گفته وی، در این حادثه دو نفر پیش از رسیدن آمبولانس اورژانس ۱۱۵ جان خود را از دست داده بودند و یک دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد.

مسئول روابط عمومی اورژانس فارس با تأکید بر خطرات جدی استفاده از وسایل گرمایشی در فضا‌های بسته، از شهروندان خواست با رعایت اصول ایمنی و تهویه مناسب، از بروز چنین حوادث تلخی جلوگیری کنند