۱۰ هزار خودرو و موتورسیکلت توقیفی در پارکینگهای استان اصفهان تعیین تکلیف شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس کل دادگستری استان در کارگروه نظارت بر وسایل نقلیه توقیفی گفت: از ابتدای امسال تا کنون حدود ۱۰ هزار خودرو و موتور سیکلت توقیفی در پارکینگهای استان به ارزش حدود ۲۰۰ میلیارد تومان به فروش رسیده و اصفهان از این نظردارای بهترین عملکرد بوده و تا پایان سال یک مرحله دیگر مزایده این گونه وسایل نقلیه اجرا خواهد شد.
حجتالاسلام اسداله جعفری افزود: مالکان وسایل نقلیه و دیگر اموال توقیفی که در اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تعزیرات، سازمان مبارزه با مواد مخدر و ... که وسیله آنها به طور قانونی توقیف شده به اطلاعیهها توجه داشته باشند و در مهلت مقرر با در دست داشتن مدارک احراز هویت و مالکیت به نهادهای ذیربط مراجعه کنند.
وی گفت: چنانچه به علت مراجعه نکردن اموال مالکان در قالب مزایده به فروش برسد و مالکیت آنان اثبات شده باشد، بهای این اموال با کسر هزینههای قانونی به آنان بازگردانده میشود.
رییس کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به دستورالعمل نظارت بر پارکینگهای وسایل نقلیه توقیفی ادامه داد: بر اساس این دستورالعمل که در ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ ابلاغ شد، کارگروه نظارت بر پارکینگهای وسایل نقلیه توقیفی در استان با محوریت دادگستری و حضور نمایندگان دیگر نهادها از جمله فراجا، گمرک، سازمان اموال تملیکی، سازمان مبارزه با مواد مخدر، تعزیرات حکومتی و شهرداری تشکیل شد.
حجت الاسلام جعفری افزود: اعضای این کارگروه موظف هستند در خصوص تعیین تکلیف اموالی که بر اساس قوانینی، چون قانون مجازات اسلامی، قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، قانون مبارزه با مواد مخدر و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز توقیف شده، اقدام کنند.
وی گفت: تا قبل از صدور این دستورالعمل شاهد رسوب و انباشت اموال بلاتکلیف در انبارها و پارکینگهای اموال تملیکی بودیم.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان ادامه داد: هم اکنون همه مجموعهها و پارکینگها از وضعیت بلاتکلیفی خارج شده و از لحاظ رصد، پایش و تعیین تکلیف، ساماندهی شده است.