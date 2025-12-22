پخش زنده
جانشین فرمانده کل انتظامی کشور با تأکید بر اینکه پیشگیری، مأموریت اصلی فراجاست گفت: مصوبات، جلسات و گزارشها زمانی اثربخش خواهند بود که با پیگیری مستمر، اقدام میدانی، آموزش هدفمند و بهرهگیری از اطلاعات و فناوری همراه شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار «قاسم رضایی» در کمیسیون عملیات فراجا ویژه پلیس پیشگیری، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای محور ولایت اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران کشوری است که تحت ولایت فقیه اداره میشود و امنیت امروز آن مرهون مجاهدت، تکلیفمداری و ایثار شهدا و رزمندگان است.
وی با اشاره به تجربیات دوران دفاع مقدس افزود: شرایط سخت و تهدیدهای مستقیم در زمان جنگ، امروز به تجربهای ارزشمند برای مجموعه انتظامی تبدیل شده است. خداوند بار دیگر فرصت خدمت به نظام را به ما داده و این یک نعمت بزرگ است که باید قدر آن را بدانیم.
جانشین فرمانده کل انتظامی کشور با انتقاد از توقف برخی مصوبات در مرحله ابلاغ تصریح کرد: در گذشته جلسات متعددی برگزار شده، اما بخشی از تصمیمات به نتیجه نهایی نرسیده است. مشکل اصلی، مشخص نبودن مسئول پیگیری است. ابلاغ بدون پیگیری فایدهای ندارد و هر مصوبه باید متولی مشخص و نتیجه قابل ارزیابی داشته باشد.
سردار رضایی با بیان اینکه پیشگیری، مأموریت محوری فراجاست، گفت: بیش از ۹۵ درصد برنامهها روشن است، اما آنچه اهمیت دارد، رساندن آنها به سرانجام میباشد. مدیران باید دغدغه پیگیری داشته باشند و اجرای مصوبات را تا انتها دنبال کنند.
جانشین فرمانده کل انتظامی کشور با تأکید بر ایمنی نیروها افزود: استقرار مأموران مسلح بدون زیرساختهای مهندسیشده و ایمن قابل قبول نیست. ایجاد پستها و برجکهای ثابت، مقاوم و دارای اشراف کامل، بهویژه در ایستهای بازرسی، یک ضرورت است و میتواند از بروز حوادث تلخ جلوگیری کند.
سردار رضایی با اشاره به نقش ایستهای بازرسی سیار گفت: بهدلیل غیرقابل پیشبینی بودن، اثرگذاری بیشتری در پیشگیری دارند و باید با نیروهای آموزشدیده، تجهیزات مناسب و اختیار عمل کافی در سطح استانها فعال شوند.
وی بر استفاده از فناوریهای نوین تأکید کرد و افزود: بهرهگیری از سامانههای هوشمند، دوربینها، دادههای اطلاعاتی و پرندههای بدون سرنشین برای رصد، پایش و هشدار سریع ضروری است تا شناسایی مجرمان تحت تعقیب و پاسخ بهموقع به رخدادها بهصورت مؤثر انجام شود.
جانشین فرمانده کل انتظامی کشور آموزش را محور اصلی ارتقای عملکرد پلیس دانست و تصریح کرد: رؤسا و جانشینان کلانتریها و پاسگاهها باید بهصورت مستمر آموزشهای حقوقی، قوانین و مقررات، مهارتهای انتظامی و رزمی، انضباط نظامی و نحوه بهکارگیری تجهیزات را فرا بگیرند تا در تصمیمگیریهای میدانی دچار خطا نشوند.
وی با تأکید بر نقش کلانتریها در پیشگیری از جرم گفت: کلانتری باید محور ساماندهی محلات باشد و با حضور میدانی فرماندهان، ارتباط مستمر با مردم و شناسایی ظرفیتهای محلی، زمینه کاهش جرایم فراهم شود.
جانشین فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به اهمیت الزامات حفاظتی در ساختوسازها افزود: رعایت اصول ایمنی و حفاظتی مانند استقرار نگهبان و پیشبینی تمهیدات امنیتی باید از مرحله صدور پروانه ساخت مورد توجه قرار گیرد و در صورت عدم رعایت، پایان کار صادر نشود. اجرای این موضوع میتواند تا ۵۰ درصد جرایم سرقت را کاهش دهد.
سردار رضایی در پایان تأکید کرد: سازمان، ساختار، نیروی انسانی، تجهیزات، آموزش و تاکتیکهای عملیاتی پلیس پیشگیری باید بهصورت همزمان تقویت شود. برخی استانها اقدامات خوبی انجام دادهاند و انتظار میرود سایر استانها نیز با جدیت بیشتری وارد عمل شوند تا نتایج آن در کاهش جرم و افزایش احساس امنیت مردم بهصورت ملموس مشاهده شود.