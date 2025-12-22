مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل گفت: ظرفیت‌های گردشگری شهر‌های استان اردبیل با هم‌افزایی شهرداری‌ها و فعالان حوزه گردشگری در نمایشگاه بین‌المللی گردشگری تهران ارائه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، جلیل جباری یکم دی در جلسه هماهنگی نمایشگاه گردشگری تهران با حضور شهرداران شهر‌های استان اردبیل، گفت: ظرفیت‌های گردشگری شهر‌های استان اردبیل نیازمند معرفی و تبلیغات گسترده است و نمایشگاه بین‌المللی گردشگری تهران فرصتی مناسب برای ارائه این ظرفیت‌ها محسوب می‌شود.

وی افزود: با هم‌افزایی شهرداری‌ها و فعالان حوزه گردشگری مانند بهره‌برداران و سرمایه‌گذاران تاسیسات گردشگری، اعضای تشکل‌های حرفه‌ای گردشگری و دستگاه‌های اجرایی مرتبط، ظرفیت‌های گردشگری استان در این رویداد مهم معرفی خواهد شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل تاکید کرد: رونق گردشگری در هر منطقه‌ای به استمرار در تبلیغات و معرفی ظرفیت‌ها و جاذبه‌ها وابسته است و ما نیز برای توسعه هرچه بیشتر این صنعت در استان اردبیل نیازمند همکاری و همراهی همه ذی‌نفعان برای حضور در رویداد‌های ملی و بین‌المللی هستیم.

جباری با اشاره به اهمیت گردشگری برای همه مناطق استان، ادامه داد: نگاه ما به عنوان دستگاه متولی صنعت گردشگری در استان برای همه شهر‌ها و مناطق یکسان است و تلاش می‌کنیم مزیت‌ها و ظرفیت‌های همه مناطق را در رویداد‌ها و فرصت‌های موجود معرفی کنیم.

وی تصرح کرد: سعی می‌کنیم در این دوره از نمایشگاه گردشگری تهران حضور متفاوتی داشته باشیم و جاذبه‌های حوزه‌های مختلف طبیعی، تاریخی و فرهنگی استان را در این جشنواره به شکلی جدید معرفی کنیم که این موضوع نیازمند همکاری شهرداری‌ها و سایر افراد و دستگاه‌های مرتبط است.

نمایشگاه گردشگری تهران بهمن ماه سال جاری برگزار خواهد شد و جلسات هماهنگی حضور استان اردبیل در این رویداد از سوی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان به صورت مستمر و با حضور اقشار مختلف مرتبط با صنعت گردشگری برگزار می‌شود.