حجت‌اله دهدشتی با اخذ ۱۰ رای موافق در دویست و بیستمین جلسه شورای اسلامی شهر اهواز، به‌عنوان شهردار جدید این کلان‌شهر انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس شورای اسلامی کلان‌شهر اهواز در دویست و بیستمین نشست شورا که در محل این دستگاه برگزار شد بیان کرد: پس از استعفای شهردار پیشین، جلسات منظمی برای انتخاب شهردار جدید برگزار شد و حدود ۲۷ نفر به‌عنوان نامزد این مسئولیت معرفی شدند.

محمدمهدی مطیعی افزود: بر اساس شرایط تعیین‌شده، از جمله بومی بودن و آشنایی با مجموعه شهرداری، فهرست نامزد‌ها ابتدا به ۱۲ نفر و سپس به پنج نفر کاهش یافت که با حضور در جلسات مصاحبه مورد ارزیابی قرار گرفتند.

رئیس شورای اسلامی شهر اهواز خاطرنشان کرد: پس از بحث و تبادل نظر گسترده در جلسات متعدد، اعضای شورا با اجماع به انتخاب حجت‌اله دهدشتی به‌عنوان شهردار جدید اهواز رای دادند.

مطیعی تاکید کرد: فرآیند قانونی انتخاب سرپرست و همچنین شهردار به‌درستی و بر اساس اصول قانون انجام شده است.

وی ادامه داد: در خصوص حکم سرپرست نیز اقدامات قانونی انجام شده و طبق روال قانونی، اقدامات نظارتی شورا و مجموعه مدیریت شهری در حال انجام است.

مطیعی اظهار کرد: اقدامات قانونی مربوط به تمدید یا عدم تمدید سرپرست شهرداری اهواز تا صدور حکم نهایی شهردار جدید اهواز در حال انجام است.

وی با اشاره به اتمام مهلت سرپرست شهرداری تا تاریخ ۱۰ آذرماه امسال بیان کرد: سرپرست شهرداری برای ادامه فعالیت، نیازمند مصوبه شورا است.

پس از استعفای رضا امینی، شهردار پیشین، در پی حادثه خودسوزی احمد بالدی، کوروش حسینی‌زاده به‌عنوان سرپرست شهرداری اهواز انتخاب شد.