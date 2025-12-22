حاج احمد خداشناس جانباز ۷۰ درصد دوران دفاع مقدس از شهرستان ساری پس از سال‌ها تحمل رنج ناشی از مجروحیت‌های جنگ تحمیلی، به مقام شهادت نائل آمد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ حاج احمد خداشناس جانباز سرافراز ۷۰ درصد دوران هشت سال دفاع مقدس از شهرستان ساری پس از تحمل سال‌ها رنج و عوارض ناشی از مجروحیت‌های جنگ تحمیلی، در یکم دی‌ماه ۱۴۰۴ به مقام شهادت نائل آمد و به همرزمان شهیدش پیوست.

این جانباز شهید در بهمن‌ماه سال ۱۳۶۴ در منطقه فاو بر اثر درگیری با نیروهای دشمن دچار عوارض شیمیایی از ناحیه ریه، چشم و سینه شد. همچنین در مردادماه سال ۱۳۶۶ در جریان درگیری با گروهک کومله در شهرستان بانه، از ناحیه گوش چپ و سر مجروح شد و در مردادماه سال ۱۳۶۷ نیز در درگیری با این گروهک در شهرستان مریوان از ناحیه دست راست دچار آسیب‌دیدگی شد.

مراسم شب وداع با پیکر پاک جانباز شهید حاج احمد خداشناس، سه‌شنبه دوم دی‌ماه ۱۴۰۴ همزمان با نماز مغرب و عشاء در حسینیه شهدای روستای لاریم برگزار می‌شود.

پیکر مطهر این شهید والامقام ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه سوم دی‌ماه ۱۴۰۴ از امامزاده یحیی(ع) ساری تا آرامگاه ملامجدالدین این شهرستان تشییع و به خاک سپرده خواهد شد.

از شهید احمد خداشناس یک فرزند پسر به نام علی به یادگار مانده است. گفتنی است این شهید والامقام از نیروهای ارتش جمهوری اسلامی ایران بود.