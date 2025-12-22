به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، سرهنگ محمدی گفت: در پی وقوع یک فقره سرقت به عنف، فردی با معرفی خود به عنوان مأمور اداره گاز به درب منزلی مراجعه و پس از ورود، با استفاده از سلاح سرد (چاقو) و توسل به زور اقدام به سرقت طلاجات خانمی کرد که به همراه دخترش در منزل حضور داشت. این فرد پس از ارتکاب جرم بلافاصله از صحنه متواری شد؛ که خوشبختانه مأموران با بررسی صحنه جرم، پایش دوربین‌های مداربسته و اقدامات فنی و اطلاعاتی، کمتر از ۲۴ ساعت موفق به شناسایی و دستگیری سارق در یک عملیات ضربتی شدند