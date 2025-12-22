پخش زنده
هفته ششم و پایانی دور گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ در فصل ۲۶ - ۲۰۲۵ فردا ادامه مییابد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، برنامه مسابقات و وضعیت سایر گروهها به این شرح است:
*** منطقه غرب:
- سه شنبه ۲ دی:
* گروه سه:
الحسین اردن - آخال ترکمنستان
- تیم سپاهان اصفهان ایران استراحت میکند.
-- تیم سپاهان در این گروه با یک گل از تیم الحسین اردن شکست خورد و با یک گل آخال ترکمنستان و با ۲ گل الحسین اردن را مغلوب کرد و برابر آخال ترکمنستان با تساوی ۲ - ۲ متوقف شد.
- در جدول تیمهای سپاهان اصفهان ایران با ۷ و الحسین اردن با ۶ امتیاز اول و دوم هستند و مجوز صعود گرفتند. تیم آخال ترکمنستان با یک امتیاز سوم است و عملا حذف شد. در این گروه تیم موهون باگان هند به علت خودداری از سفر به اصفهان از دور مسابقات کنار گذاشته شد.
- چهارشنبه ۳ دی:
* گروه یک:
الوصل امارات - الوحدات اردن
المحرق بحرین - استقلال تهران ایران (ساعت ۱۹:۳۰ - ورزشگاه المحرق در شهر آراد - داور: سعدالله گلمرادی از تاجیکستان)
- تیم استقلال تهران پیش از این ۱ - ۷ از الوصل امارات و ۰ - ۱ از المحرق بحرین شکست خورد و با ۲ گل از سد الوحدات اردن گذشت و برابر الوحدات اردن و الوصل امارات به تساوی ۱ - ۱ رسید.
- تیم الوصل امارات با ۱۱ امتیاز در صدر است و صعود خود را قطعی کرد. تیمهای المحرق بحرین با ۷ و استقلال تهران با ۵ امتیاز دوم و سوم هستند و تیم الوحدات اردن با ۴ امتیاز در رده چهارم جای گرفت و عملا حذف شد.
* گروه دو:
آرکاداغ ترکمنستان - الخالدیه بحرین
الاهلی قطر - آندیجون ازبکستان
- تیمهای الاهلی قطر با ۷ و الخالدیه بحرین با ۶ امتیاز اول و دوم هستند و تیمهای آندیجون ازبکستان با ۵ و آرکاداغ ترکمنستان با ۴ امتیاز در ردههای سوم و چهارم قرار گرفتند.
* گروه چهار:
اف سی گوآ هند - استقلال تاجیکستان
النصر عربستان - الزورا عراق
- تیم النصر عربستان با ۱۵ امتیاز در صدر است و صعود کرد. تیمهای الزورا عراق با ۹ و استقلال تاجیکستان با ۶ امتیاز دوم و سوم هستند و تیم گوآی هند بدون امتیاز چهارم است و عملا حذف شد.
*** منطقه شرق:
* گروه پنج:
- تیمهای مک آرتور استرالیا با ۱۳ و کنگ آن هانوی ویتنام با ۸ امتیاز اول و دوم شدند و صعود کردند. تیمهای تای پو هنگ کنگ با ۷ و بیجینگ گوآن چین ۵ امتیاز در ردههای سوم و چهارم جای گرفتند و حذف شدند.
* گروه شش:
- تیمهای گامبا اوزاکا ژاپن با ۱۸ و راچابوری تایلند با ۹ امتیاز در ردههای اول و دوم جای گرفتند و صعود کردند. تیمهای نام دینه ویتنام با ۹ (به علت نتایج رودررو با راچابوری) و ایسترن هنگ کنگ بدون امتیاز در ردههای سوم و چهارم قرار گرفتند و حذف شدند.
* گروه هفت:
- تیمهای پرسیب باندونگ اندونزی با ۱۳ و بانکوک یونایتد تایلند با ۱۰ امتیاز و به علت نتایج رودررو اول و دوم شدند و به دور یک هشتم نهایی راه یافتند. تیمهای لاین سیتی سیلرز سنگاپور با ۱۰ و سلانگور مالزی با یک امتیاز سوم و چهارم و حذف شدند.
* گروه هشت:
- تیمهای تمپینس راورز سنگاپور با ۱۶ و پوهانگ استلرز کره جنوبی با ۱۳ امتیاز اول و دوم هستند و صعود کردند. تیمهای پاتوم یونایتد تایلند با ۶ و کایا ایلویلو فیلیپین بدون امتیاز در ردههای سوم و چهارم قرار گرفتند و حذف شدند.