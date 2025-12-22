به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ جعفر عدلی مژدهی گفت: ماموران پلیس آگاهی شهرستان برابر اخبار واصله مبنی بر دپوی مقادیر قابل توجهی لوازم یدکی قاچاق در سطح شهرستان صومعه سرا، بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند و بلافاصله تیمی از کارکنان پلیس آگاهی به آدرس اعلامی عزیمت و در بازدید از انبار انواع لوازم یدکی قاچاق به ارزش ۲۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال را کشف و ضبط کردند.

وی افزود: در این خصوص متهم ۴۰ ساله با تشکیل پرونده، به مرجع قضایی معرفی شد.