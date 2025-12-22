پخش زنده
امروز: -
نخستین جلسه شورای سیاستگذاری همایش ملی «دانشمند شهید آیتالله دکتر محمد مفتح» برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه این نشست با اشاره به نقش محوری شهید مفتح در پیوند حوزه و دانشگاه، اظهار داشت: «هدف از برگزاری این کنگره، بازخوانی مجدد ایدههای ایشان در حوزه جامعهسازی انقلابی و تمدنسازی اسلامی است.»
صالحی افزودند: «نسل جدید اعم از دانشگاهی و دانشآموزی، نیازمند شناخت مجدد این شخصیتها هستند. تلاش ما این است که از طریق این همایش، با رویکردهای علمی، پژوهشی، رسانهای و هنری، ارتباط مؤثرتری با افکار و ایدههای پردازش نشده شهید مفتح برقرار کنیم تا الگویی ماندگار برای آینده شکل بگیرد.»
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: شهید مفتح بعنوان یک شخصیت بسیار موثر در انقلاب اسلامی در نهادهای علم،حوزه و دانشگاه و هم فرایندهای قبل از انقلاب و بعد از آن در سالهای ۵۷ و ۵۸ داشتیم شخصیت ملی قابل توجهی برای کشور است.