استاندار قم با اشاره به اینکه وضع راههای استان قم در مقایسه با بسیاری از استانهای کشور مطلوب است گفت: بخش قابل توجهی از حوادث رانندگی ناشی از غفلت و بیتوجهی رانندگان به قوانین راهنمایی و رانندگی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،اکبربهنامجو در رزمایش راهداران استان قم که با حضور جمعی از راهداران، رانندگان استان و کارکنان اداره کل راهداری و حملونقل جادهای برگزار شد، ضمن تبریک هفته حملونقل، راهداری و رانندگان، از زحمات شبانهروزی فعالان این حوزه قدردانی کرد.
استاندار قم با اشاره به نقش مهم راهداران در تأمین ایمنی جادهها گفت: فعالیتهای راهداری بهطور مستقیم با جان و حیات مردم ارتباط دارد و تلاشهایی که شما عزیزان در تمام فصول سال، چه در گرمای تابستان و چه در سرمای زمستان انجام میدهید، شایسته تقدیر و سپاسگزاری است.
بهنامجو همچنین از همکاری فرماندهی انتظامی استان و اعضای ستادهای مرتبط با حوزه ترافیک تقدیر کرد و گفت: همکاری و همافزایی میان راهداری، پلیس راه و سایر دستگاهها نقش مهمی در ارتقای ایمنی جادهها دارد.
استاندار با اشاره به علل بروز تصادفات جادهای تصریح کرد: بخش عمدهای از حوادث رانندگی ناشی از غفلت، سهلانگاری و آموزشندیدن خود رانندگان است و این موضوع ارتباطی با وضع راههای استان ندارد و استان قم به نسبت بسیاری از استانهای کشور از وضع راهی مطلوبتری برخوردار است و نقاط حادثهخیز موجود نیز شناسایی شده و در حال اصلاح و برنامهریزی است.