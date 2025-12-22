استاندار قم با اشاره به اینکه وضع راه‌های استان قم در مقایسه با بسیاری از استان‌های کشور مطلوب است گفت: بخش قابل توجهی از حوادث رانندگی ناشی از غفلت و بی‌توجهی رانندگان به قوانین راهنمایی و رانندگی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،اکبربهنام‌جو در رزمایش راهداران استان قم که با حضور جمعی از راهداران، رانندگان استان و کارکنان اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای برگزار شد، ضمن تبریک هفته حمل‌ونقل، راهداری و رانندگان، از زحمات شبانه‌روزی فعالان این حوزه قدردانی کرد.

استاندار قم با اشاره به نقش مهم راهداران در تأمین ایمنی جاده‌ها گفت: فعالیت‌های راهداری به‌طور مستقیم با جان و حیات مردم ارتباط دارد و تلاش‌هایی که شما عزیزان در تمام فصول سال، چه در گرمای تابستان و چه در سرمای زمستان انجام می‌دهید، شایسته تقدیر و سپاسگزاری است.

بهنام‌جو همچنین از همکاری فرماندهی انتظامی استان و اعضای ستاد‌های مرتبط با حوزه ترافیک تقدیر کرد و گفت: همکاری و هم‌افزایی میان راهداری، پلیس راه و سایر دستگاه‌ها نقش مهمی در ارتقای ایمنی جاده‌ها دارد.

استاندار با اشاره به علل بروز تصادفات جاده‌ای تصریح کرد: بخش عمده‌ای از حوادث رانندگی ناشی از غفلت، سهل‌انگاری و آموزش‌ندیدن خود رانندگان است و این موضوع ارتباطی با وضع راه‌های استان ندارد و استان قم به نسبت بسیاری از استان‌های کشور از وضع راهی مطلوب‌تری برخوردار است و نقاط حادثه‌خیز موجود نیز شناسایی شده و در حال اصلاح و برنامه‌ریزی است.

استاندار قم با تأکید بر ضرورت گسترش آموزش‌های ترافیکی گفت: رویکرد ما در استان باید حمایت از تلاش‌های راهداران و نیرو‌های پلیس راه باشد تا با استفاده از ظرفیت مدارس، محلات، رسانه ملی و شبکه‌های اجتماعی، آموزش‌های لازم به شکل فراگیر ارائه شود و شاهد کاهش چشمگیر تصادفات جاده‌ای و درون‌شهری باشیم.