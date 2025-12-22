پخش زنده
فصل ۲۶ - ۲۰۲۵ جام جهانی اسکی اسنوبورد در ایتالیا و آمریکا ادامه یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج مواد مختلف به این شرح است:
* مارپیچ موازی در کارتسا ایتالیا - مرحله چهارم - مارپیچ بزرگ:
۱- رونالد فیشنالر از ایتالیا ۱۰۰۰ امتیاز
۲- آرون مارچ از ایتالیا ۸۰۰،
۳- میرکو فلیچتی از ایتالیا ۶۰۰
- در رده بندی ماده مارپیچ موازی پس از چهارمین مرحله از ۱۸ مرحله فصل، آرون مارچ از ایتالیا با ۲۸۵ امتیاز صدرنشین شد و مائوریتزیو بورمولینی از ایتالیا با ۲۴۹ امتیاز دوم و بنیامین کارل از اتریش با ۲۱۱ امتیاز سوم هستند.
* هاف پایپ در کوپر مانتین آمریکا:
۱- ریوسی یامادا از ژاپن ۹۴.۵۰ امتیاز
۲- یوتو توتسوکا از ژاپن ۹۰.۵۰،
۳- والنتینو گوسلی از استرالیا ۸۴.۷۵
- در رده بندی کلی ماده هاف پایپ پس از دومین مرحله از ۷ مرحله فصل، یوتو توتسوکا از ژاپن با ۱۶۰ امتیاز پیشتاز شد و ریوسی یامادا از ژاپن با ۱۴۵ امتیاز دوم و آیومو هیرانو از ژاپن با ۱۰۰ در ردههای دوم و سوم قرار گرفتند.
رده بندی سایر مواد به این شرح است:
* کراس:
- در رده بندی کلی ماده کراس پس از نخستین مرحله از ۸ مرحله فصل، ژوناس شوله از فرانسه با ۱۰۰، آیدن شوله از فرانسه با ۸۰ و آدام لمبرت از استرالیا با ۶۰ امتیاز اول تا سوم هستند.
* بیگ ار:
- در رده بندی کلی و پایانی ماده بیگ ار پس از سومین مرحله از ۳ مرحله فصل، سو یی مینگ از چین با ۲۰۰ امتیاز قهرمان فصل شد و کیرا کیمورا از ژاپن با ۱۸۹ امتیاز دوم و یوتو میامورا از ژاپن با ۱۱۸ امتیاز دوم و سوم شدند.
- جام جهانی اسکی اسنوبورد رده بندی کلی تمام مواد ندارد.