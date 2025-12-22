جام جهانی اسنوبورد در ایتالیا؛ برتری فیشنالر و یامادا در مارپیچ موازی و هاف پایپ

جام جهانی اسنوبورد در ایتالیا؛ برتری فیشنالر و یامادا در مارپیچ موازی و هاف پایپ

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج مواد مختلف به این شرح است:

* مارپیچ موازی در کارتسا ایتالیا - مرحله چهارم - مارپیچ بزرگ:

۱- رونالد فیشنالر از ایتالیا ۱۰۰۰ امتیاز

۲- آرون مارچ از ایتالیا ۸۰۰،

۳- میرکو فلیچتی از ایتالیا ۶۰۰

- در رده بندی ماده مارپیچ موازی پس از چهارمین مرحله از ۱۸ مرحله فصل، آرون مارچ از ایتالیا با ۲۸۵ امتیاز صدرنشین شد و مائوریتزیو بورمولینی از ایتالیا با ۲۴۹ امتیاز دوم و بنیامین کارل از اتریش با ۲۱۱ امتیاز سوم هستند.

* هاف پایپ در کوپر مانتین آمریکا:

۱- ریوسی یامادا از ژاپن ۹۴.۵۰ امتیاز

۲- یوتو توتسوکا از ژاپن ۹۰.۵۰،

۳- والنتینو گوسلی از استرالیا ۸۴.۷۵

- در رده بندی کلی ماده هاف پایپ پس از دومین مرحله از ۷ مرحله فصل، یوتو توتسوکا از ژاپن با ۱۶۰ امتیاز پیشتاز شد و ریوسی یامادا از ژاپن با ۱۴۵ امتیاز دوم و آیومو هیرانو از ژاپن با ۱۰۰ در رده‌های دوم و سوم قرار گرفتند.

رده بندی سایر مواد به این شرح است:

* کراس:

- در رده بندی کلی ماده کراس پس از نخستین مرحله از ۸ مرحله فصل، ژوناس شوله از فرانسه با ۱۰۰، آیدن شوله از فرانسه با ۸۰ و آدام لمبرت از استرالیا با ۶۰ امتیاز اول تا سوم هستند.

* بیگ ار:

- در رده بندی کلی و پایانی ماده بیگ ار پس از سومین مرحله از ۳ مرحله فصل، سو یی مینگ از چین با ۲۰۰ امتیاز قهرمان فصل شد و کیرا کیمورا از ژاپن با ۱۸۹ امتیاز دوم و یوتو میامورا از ژاپن با ۱۱۸ امتیاز دوم و سوم شدند.

- جام جهانی اسکی اسنوبورد رده بندی کلی تمام مواد ندارد.