به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، ۱۶ بازیکن به مرحله هفتم اردوی تیم ملی فوتبال ساحلی ایران دعوت شده که نام پنج بازیکن از استان یزد در این لیست دیده می‌شود.

سید علی ناظم، محمدعلی مختاری، سید محمد داستان، داوود شکری و سید مهدی میرجلیلی بازیکنان دعوت شده از استان یزد هستند.

هفتمین مرحله اردوی تیم ملی فوتبال ساحلی کشورمان از ۵ تا ۱۰ دی ماه در مرکز ملی فوتبال برگزار خواهد شد.

ساحلی بازان کشورمان برای حضور در مسابقات المپیک ساحلی آسیا ۲۰۲۶ که فروردین ۱۴۰۵ در بندر ساینای چین برگزار خواهد شد، آماده می‌شوند.