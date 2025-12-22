به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، صنعت چاپ ایران پس از گذر از فراز و فرود بسیار توانسته در یک دهه گذشته ضمن کاهش حجم واردات، با تقویت بنیه و توسعه دستگاه‌ها، میزان صادرات خود در زمینه اقلام مختلف صنعت چاپ و بسته‌بندی را افزایش دهد.

اگرچه در سال‌های گذشته ورق به سمت واردات بی‌رویه و حتی محصولاتی برگشت که توان تولید آن در داخل وجود داشت، اما از یک سال گذشته این صنعت تلاش دارد گستره فعالیت‌های خود را افزایش داده و بازار‌های جدیدی را برای عرضه محصولات خود انتخاب کند؛ کشور تاجیکستان از جمله این اهداف است. در حالی که تا پیش از این عمده محصولات این صنعت به کشور‌های افغانستان و عراق صادر می‌شد، حالا قرار است با افزایش تعاملات، تاجیکستان نیز به اهداف صادراتی تبدیل شود.

عباس زارع، مدیرکل دفتر چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم، از تعامل با هیأت تاجیکستانی به‌منظور توسعه همکاری‌ها و گسترش صادرات خبر داد و گفت: چندی پیش با سفر مدیر کل دفتر چاپ تاجیکستان و هیأت همراه، از شش چاپخانه که در زمینه چاپ کتاب‌های نفیس و بسته‌بندی فعال‌اند، بازدید یک هفته‌ای به عمل آمد.

وی ادامه داد: هیأت تاجیکستانی در این سفر از ظرفیت‌های ایران در زمینه چاپ و بسته‌بندی بازدید کرد و قرار شد تا تعاملات در این حوزه بیشتر شود. این موضوع در سفر دولت سفرزاده، معاون وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان به ایران و دیدار با معاونت فرهنگی نیز مطرح و تاکید شد.

مدیرکل دفتر چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر اهمیت گسترش صادرات صنعت چاپ ایران در تاجیکستان گفت: تاجیکستان ششمین مقصد صادراتی ماست. از سوی دیگر، این کشور عضو CIS است که اهمیت توجه به آن به عنوان یکی از مقاصد توسعه صادرات را افزایش می‌دهد.

زارع در ادامه به آمار صادرات صنعت چاپ به تاجیکستان اشاره و اضافه کرد: در هشت ماه نخست سال ۱۴۰۳، میزان ۲۲۰ تن محصولات چاپی به ارزش ۱۷۳ میلیارد ریال صادرات داشتیم که این میزان در دوره مشابه سال جاری به ۳۱۴ تن به ارزش ۵۰۷ میلیارد ریال رسید که رشد بیش از ۷۰ درصد را در این بازه زمانی نشان می‌دهد.

به گفته مدیر کل دفتر چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ لفاف بسته‌بندی، کیسه‌های پلاستیکی، جعبه‌های مقوایی شیمیایی، جعبه‌های مقوایی صنایع غذایی و پاکت پنج قلمی است که عمده‌ترین صادرات را به مقصد تاجیکستان داشته‌اند.

او با بیان اینکه در کنار صادرات این محصولات، چاپ کتاب نیز صورت گرفته است، اضافه کرد: از سوی دیگر برگزاری دوره‌های آموزشی آشنایی با بازار کتاب کودک و نوجوان، آشنایی با بازار جهانی فروش رایت و آشنایی با هوش مصنوعی از جمله کارگاه‌های آموزشی بود که در راستای گسترش تعاملات با کشور تاجیکستان برگزار شده است.

مدیر کل دفتر چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان بر دیپلماسی فرهنگی تاکید کرد و گفت: ما به صنعت چاپ از این منظر نیز توجه ویژه‌ای داریم.

با وجود برخی موفقیت‌ها، رقابت‌پذیری محصولات چاپی ایران در بازار‌های جهانی به‌دلیل استفاده از ماشین‌آلات قدیمی و هزینه‌های بالای تولید پایین‌تر از استاندارد‌های جهانی است. تغییرات مداوم نرخ ارز و مسائل اقتصادی داخلی نیز در یک دهه گذشته در کاهش این استاندارد‌ها تأثیر داشته و پایداری صادرات را کاهش داده است، هم‌چنین ضعف در زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل و لجستیک نیز به هزینه و زمان تحویل محصولات اثر گذاشته است.

از سوی دیگر، با رشد اقتصادی کشور‌های همسایه و توسعه بازار‌های نوظهور، تقاضا برای محصولات چاپی باکیفیت و مقرون‌به‌صرفه افزایش یافته است، بنابراین محصولات چاپ بسته‌بندی، به‌ویژه در بخش غذایی و دارویی، چشم‌انداز صادراتی وسیعی را پیش‌پای صنعت چاپ ایران قرار داده است.

برخی از کارشناسان با توجه به ظرفیت‌های صنعت چاپ ایران برای توسعه صادرات، بر این باورند به جای سرمایه‌گذاری بر بخش‌هایی که بر پا گرفتن آن تردید وجود دارد، می‌توان با تمرکز بر این صنعت، نوسازی ناوگان، آموزش و ورود نیرو‌های جدید و خلاق می‌توان مسیر پیش روی صنعت را برای توسعه و تقویت صادرات هموارتر کرد.