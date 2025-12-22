به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، روستای ورقستان شهرستان رزن، قطب تولید موزائیک استان همدان است و در این روستا بیش از ۱۳۰ واحد موزائیک‌سازی با اشتغال ۶۰۰ نفر فعال است.

تولید کنندگان موزائیک روستای ورقستان عدم اختصاص گازوئیل، بیمه تامین اجتماعی و پرداخت تسهیلات را از مهم‌ترین مشکلات خود عنوان کردند .

رو در رو بسته خبری است که فرصت بیان سوالات از مسئولان مختلف را به صورت چهره به چهره و در فضایی صمیمی فراهم می‌کند.

مردم استان همدان برای ارتباط با برنامه رو در رو می‌توانند مسائل و مشکلات محل زندگی و کار خود را به شماره ایتای ۰۹۱۸۰۸۴۵۰۰۳ ارسال کنند.