به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، فریدون کشیتی با اشاره به افزایش تقاضا در آستانه شب یلدا، نسبت به رصد بازار کالا‌های ویژه این شب و مقابله با گرانفروشی، کم‌فروشی و تقلب گفت: برای تأمین پایدار نیاز بازار استان، هرگونه تخلف در فروش کالا‌هایی مانند آجیل، میوه و شیرینی پیگیری و برخورد قانونی خواهد شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کرمان افزود: پایش روزانه بازار در قالب گشت‌های مشترک مانع سواستفاده سودجویان برای گرانفروشی، کم‌فروشی و تقلب در عرضه کالا‌های ویژه شب یلدا است و تعزیرات حکومتی با استفاده از اختیارات ویژه و با همکاری دستگاه‌های نظارتی به‌طور جدی با تخلفات برخورد خواهد کرد.

فریدون کشیتی گفت: گشت‌های ویژه شب یلدا از تاریخ ۱۵ آذر آغاز و تا ۳ دی ادامه خواهد داشت تا از هرگونه تخلف در بازار جلوگیری شود.

وی تأمین امنیت بازار و مایحتاج ضروری مردم را اولویت تعزیرات حکومتی برشمرد و تأکید کرد: واحد‌های تولیدی، توزیعی، حمل‌ونقل ملزم به رعایت ضوابط قانونی و پرهیز از هرگونه اقدام خارج از شبکه رسمی توزیع هستند. کشیتی گفت: هرگونه گرانفروشی، کم‌فروشی و تقلب در فروش کالا‌های ویژه شب یلدا تخلف آشکار محسوب می‌شود و پرونده متخلفان بدون اغماض و با قاطعیت رسیدگی خواهد شد.