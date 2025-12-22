پخش زنده
مدیرکل تعزیرات حکومتی کرمان گفت: طرح ویژه نظارت و گشتهای مشترک شب یلدا تا سوم دی ماه ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، فریدون کشیتی با اشاره به افزایش تقاضا در آستانه شب یلدا، نسبت به رصد بازار کالاهای ویژه این شب و مقابله با گرانفروشی، کمفروشی و تقلب گفت: برای تأمین پایدار نیاز بازار استان، هرگونه تخلف در فروش کالاهایی مانند آجیل، میوه و شیرینی پیگیری و برخورد قانونی خواهد شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کرمان افزود: پایش روزانه بازار در قالب گشتهای مشترک مانع سواستفاده سودجویان برای گرانفروشی، کمفروشی و تقلب در عرضه کالاهای ویژه شب یلدا است و تعزیرات حکومتی با استفاده از اختیارات ویژه و با همکاری دستگاههای نظارتی بهطور جدی با تخلفات برخورد خواهد کرد.
فریدون کشیتی گفت: گشتهای ویژه شب یلدا از تاریخ ۱۵ آذر آغاز و تا ۳ دی ادامه خواهد داشت تا از هرگونه تخلف در بازار جلوگیری شود.
وی تأمین امنیت بازار و مایحتاج ضروری مردم را اولویت تعزیرات حکومتی برشمرد و تأکید کرد: واحدهای تولیدی، توزیعی، حملونقل ملزم به رعایت ضوابط قانونی و پرهیز از هرگونه اقدام خارج از شبکه رسمی توزیع هستند. کشیتی گفت: هرگونه گرانفروشی، کمفروشی و تقلب در فروش کالاهای ویژه شب یلدا تخلف آشکار محسوب میشود و پرونده متخلفان بدون اغماض و با قاطعیت رسیدگی خواهد شد.