فرمانده انتظامی بیضا از کشف گنج‌یاب بدون مجوز به ارزش ۱۰ میلیارد ریال و دستگیری ۲ نفر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس؛ سرهنگ علی اکبر کریمی گفت: در پی دریافت گزارش مردمی منبی بر تردد یک سواری تیبا حامل گنج یاب، ماموران بررسی‌های لازم را انجام داده و با هماهنگی قضایی، اقدام به کنترل خودرو‌های عبوری کردند.

وی افزود: ماموران انتظامی سواری تیبا را شناسایی و توقیف و در بازرسی از خودرو، یک دستگاه گنج یاب خارجی و تعدادی وسایل حفاری را کشف کردند.

فرمانده انتظامی بیضا با اشاره به اینکه ارزش اموال کشف شده برابر نظر کارشناسان ۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: در این خصوص ۲ نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شدند.