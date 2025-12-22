به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ سرهنگ ایرج کاکاوند گفت:کلاهبرداران سایبری، در ۹ ماهه سال جاری بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال با ترفند‌های گوناگون و فریبنده با عناوین مختلف از جمله کلاهبرداری اینترنتی و برداشت‌های غیرمجاز از حساب شهروندان برداشت کرده‌اند.

وی با اشاره به عملکرد مطلوب پلیس فتا این شهرستان در حوزه مقابله با جرایم فضای مجازی و کشف ۹۵ درصدی این جرایم از ابتدای سال تا کنون افزود: در این مدت با هوشیاری، پیگیری مداوم و اقدامات تخصصی کارشناسان پلیس فتا، مبالغی از وجوه کلاهبرداری شده به حساب مالباختگان برگشت داده شد.

فرمانده انتظامی شهرستان کاشان به شهروندان توصیه کرد: از ارائه اطلاعات شخصی، بانکی و رمز‌های کارت خود به افراد ناشناس خودداری کرده، به پیامک‌ها و لینک‌های مشکوک توجهی نکنند و در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک یا وقوع کلاهبرداری، در سریع‌ترین فرصت موضوع را از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیس فتا به شماره ۰۹۶۳۸۰ گزارش دهند، تا از بروز خسارات مالی برای آن‌ها جلوگیری شود.