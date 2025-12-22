به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر روابط عمومی دانشگاه حکیم سبزواری گفت: این تفاهم نامه با حضور خانم مواهب خطیب از دانشگاه کربلا و سید جواد خاتمی از دانشگاه حکیم سبزواری امضا شد به منظور همکاری‌های تخصصی دو دانشکده و تبادل و تعامل اعضای هیات علمی صورت گرفت.

حمیدرضا باغانی افزود: خانم مواهب استاد وابسته گروه علوم قرآن دانشکده الهیات است و بر اساس تفاهم‌ نامه بین دو دانشکده امکان همکاری اساتید این دانشکده با دانشکده علوم اسلامی دانشگاه کربلا فراهم خواهد شد.