رئیس موسسه تحقیقات علوم دامی گفت: ایران از غنیترین کشورهای اسلامی از نظر ذخایر ژنتیکی دامهای بومی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی، حسن خمیس آبادی گفت: ایران از نظر ذخایر ژنتیکی بومی، یکی از غنیترین کشورهای اسلامی محسوب میشود، بهطوری که بیش از ۲۸ نژاد گوسفند، بیش از ۱۲ نژاد بز و ذخایر ارزشمندی از اسب و بوفالو در کشور وجود دارد که نقش مهمی در مقابله با پیامدهای شدید تغییر اقلیم و تقویت امنیت غذایی منطقه ایفا میکند.
وی در حاشیه میزگرد علمی اعضای سازمان کشورهای اسلامی گفت: امروزه کشورهای اسلامی در حوزه امنیت غذایی با پیامدهای گسترده تغییرات اقلیمی روبهرو هستند و بهرهگیری هوشمندانه از ذخایر ژنتیکی بومی میتواند نقش تعیینکنندهای در افزایش تابآوری سیستمهای تولید کشاورزی و دامپروری ایفا کند.
رئیس موسسه تحقیقات علوم دامی افزود: استفاده هدفمند از منابع و ذخایر ژنتیکی دامهای بومی از مهمترین راهکارهای مقابله با تغییرات اقلیمی است.
خمیس آبادی گفت: میزگرد علمی ۱۰ عضو سازمان امنیت غذایی کشورهای اسلامی با هدف شناسایی پتانسیلها و ظرفیتهای هر یک از کشورهای عضو توسط سازمات تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی برگزار شده تا بتوان از طریق همافزایی علمی و فنی، در زمینه مقابله با تغییر اقلیم، حفظ ذخایر ژنتیکی و تقویت امنیت غذایی منطقهای اقدامات موثری انجام داد.
وی با اشاره به مباحث مطرحشده در این میزگرد علمی، افزود: ایدهها و پیشنهادهای ارزشمندی از سوی پژوهشگران موسسه تحقیقات علوم دامی کشور ارائه شده و نمایندگان سایر کشورهای اسلامی نیز دیدگاهها و تجربیات خود را در این حوزه مطرح کردند.
رئیس موسسه تحقیقات علوم دامی با بیان این که تمرکز اصلی این گفتوگوها بر تدوین راهبردهای هوشمند و استراتژیک برای مقابله با پیامدهای تغییرات اقلیمی در بخش دامپروری است، تصریح کرد: استفاده از دامهای بومی که طی سالها با شرایط اقلیمی سخت سازگار شدهاند، در کنار هوشمندسازی دامپروری و بهرهگیری از اپلیکیشنها و فناوریهای نوین، میتواند به بهبود راندمان تولیدمثل، افزایش بهرهوری مصرف خوراک و ارتقای عملکرد تولیدی دامها کمک شایانی کند.
خمیس آبادی یکی از چالشهای جدی ناشی از تغییرات اقلیمی را کمبود نهادههای دامی عنوان کرد و گفت: کاهش بارندگی، ضعف مراتع و فشار فزاینده بر منابع طبیعی، شرایط دشواری را برای دامهای بومی ایجاد کرده و وابستگی به نهادههای دامی را افزایش داده است و به همین دلیل، کشورهای اسلامی در این نشست به دنبال ارائه راهکارهای مشترک و عملی برای مقابله با این شرایط هستند.
وی در پایان بر لزوم همکاری میان کشورهای اسلامی تاکید نمود و گفت: این امر میتواند زمینهساز اجرای راهکارهای کاربردی برای حفظ ذخایر ژنتیکی، کاهش اثرات تغییر اقلیم و جلوگیری از افت راندمان تولید در واحدهای دامی باشد.