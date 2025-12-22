

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در آخرین رده بندی تیم‌های ملی فوتبال جهان در رده‌بندی فیفا، تیم ملی ایران در رده بیستم باقی ماند و به این ترتیب سال ۲۰۲۵ برای تیم ملی ایران با این رتبه پایان رسید.

بین ۳۰ کشور برتر رده‌بندی فیفا، هیچ تغییری بین تیم‌ها نسبت به ماه قبل رخ نداده است.

در رده بندی جدید تیم‌های ملی فوتبال جهان در ماه دسامبر ۲۰۲۵ که امروز منتشر شد، تیم اسپانیا صدرنشین ماند. رده بندی ۱۰ تیم برتر جهان به این شرح است:

۱- اسپانیا ۱۸۷۷.۱۸ امتیاز - رده قبلی: اول

۲- آرژانتین ۱۸۷۳.۳۳ دوم

۳- فرانسه ۱۸۷۰ سوم

۴- انگلیس ۱۸۳۴.۱۲ چهارم

۵- برزیل ۱۷۶۰.۴۶ پنجم

۶- پرتغال ۱۷۶۰.۳۸ ششم

۷- هلند ۱۷۵۶.۲۷ هفتم

۸- بلژیک ۱۷۳۰.۷۱ هشتم

۹- آلمان ۱۷۲۴.۱۵ نهم

۱۰- کرواسی ۱۷۱۶.۸۸ دهم





رده بندی ۱۰ تیم برتر آسیا به این شرح است:

۱- ژاپن ۱۶۵۰.۱۲ امتیاز - رده فیفا: هجدهم

۲- ایران ۱۶۱۷.۰۲ بیستم

۳- کره جنوبی ۱۵۹۹.۴۵ بیست و دوم

۴- استرالیا ۱۵۷۴.۰۱ بیست و ششم

۵- ازبکستان ۱۴۶۲.۰۳ پنجاهم

۶- قطر ۱۴۵۴.۹۶ پنجاه و چهارم (۳ رده نزول)

۷- عراق ۱۴۳۶.۹۴ پنجاه و هشتم

۸- عربستان ۱۴۲۹.۴۸ شصتم

۹- اردن ۱۳۸۸.۹۳ شصت و چهارم (۲ پله صعود)

۱۰- امارات ۱۳۷۰.۴۷ شصت و هشتم (یک رده نزول)

تیم‌های ملی فوتبال بلژیک، مصر و نیوزلند، ۳ همگروه ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ در رده‌های هشتم، سی‌وپنجم و هشتادوهفتم جهان هستند.