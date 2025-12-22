رئیس قوه قضائیه گفت: سازمان بازرسی کل کشور بر اساس وظیفه خود به موضوع نوسانات بازار ارز ورود پیدا کرده است و تاکید قوه قضائیه بر این است که این موضوع تا انتها پیگیری شود و به هیچ وجه رها نشود.

رئیس قوه قضائیه در شورای عالی قوه قضائیه این را هم گفت که این توقع نباید وجود داشته باشد که قوه قضائیه جایگزین بانک مرکزی در عمل به وظایفش شود؛ اگر چنین باشد، هر دستگاهی از بار مسئولیت شانه خالی میکند.