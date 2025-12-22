. به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان سرهنگ "حيدر احمديوسفي" در اين خصوص اظهار داشت: ماموران پليس فتا کهنوج در آذرماه موفق به کشف55فقره انواع پرونده هاي حوزه جرائم مالي از قبيل برداشت هاي غيرمجاز،سرقت و کلاهبرداري هاي اينترنتي شدند که اين افراد با شيوه هاي مختلف اقدام به تخليه حساب شهروندان و کلاهبرداري مي کردند.

وي افزود: در اين راستا بيش از26 ميليارد ريال وجوه مالباختگان به آنان بازگردانده شد که اين اقدام در کاهش روند جرائم حوزه فضاي مجازي و رضايتمندي مردم از خدمات پليس تأثير بسزايي داشته است.

سرهنگ احمديوسفي در پايان به شهروندان توصيه کرد: با توجه به گستردگي جرائم فضاي مجازي و عدم شناخت مخاطب در اين فضا تا زماني که کالا را تحويل نگرفته ايد هيچ وجهي را تحت عنوان بيعانه يا کل بهاي معامله را پرداخت ننمايند، همچنين به هيچ وجه بر روي لينک هاي آلوده تحت هر عنوان کليک نکنند زيرا مجرمين فضاي مجازي از همين غفلت ها سو استفاده و اقدام به سرقت اطلاعات و برداشت از حساب هاي بانکي مي کنند