براساس اطلاعیه شرکت گاز استان خوزستان، جریان گاز شهری در منطقه کوی مندلی اهواز قطع خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در اطلاعیه شرکت گاز استان خوزستان آمده است؛ به اطلاع شهروندان شهرستان اهواز میرساند: به منظور توسعه شبکه گازرسانی جدید، جریان گاز کوی_مندلی، خیابانهای کروشات ۵ الی ۸ و خیابانهای فرامرزپور و کوچههای فرعی، در روز سه شنبه، ۲ دی ماه از ساعت ۷ صبح تا ۲۲ همان روز قطع خواهد شد.
از مشترکین درخواست میشود در طول مدت یاد شده از دستکاری تجهیزات اندازه گیری (کنتور و رگولاتور) منازل و اماکن خودداری و شیرهای مصرف داخلی را تا وصل مجدد گاز و تحویل آن توسط مامورین امداد گاز ۱۹۴ به حالت بسته نگه دارند.