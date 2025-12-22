به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مهدی شریفی دبیر ستاد فناوری‌های نرم و توسعه صنایع خلاق معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری در گفت و گو اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ درباره جشنواره مانوین، افزود: پنل‌های تخصصی جشنواره مانوین در سه محور توسعه بازار، تأمین مالی و صادرات طراحی شده و با رویکرد حل مسئله و پیوند میان فعالان صنعت و بازار برگزار خواهد شد.



وی با اشاره به دومین محور حرکت اقتصاد خلاق افزود: «توسعه و تبادل فناوری و نوآوری با هدف به‌هم‌رسانی خانه‌ها و شرکت‌های خلاق، زمینه‌ساز عقد قراردادهای همکاری و حرکت به سوی تجاری‌سازی محصولات فرهنگی است.»



دبیر ستاد فناوری‌های نرم و توسعه صنایع خلاق، تمرکز سومین گام جشنواره مانوین را بر مرچندایزینگ (بازارپردازی کاراکتر) عنوان کرد و گفت: این بخش در چهار حوزه‌ی بازی‌های رایانه‌ای، اسباب‌بازی، انیمیشن و نوشت‌افزار تعریف شده و علاوه بر جلب مشارکت خانواده‌ها و بازدیدکنندگان، به رونق صنایع خلاق کشور کمک خواهد کرد.



جشنواره ملی مانوین با حضور همه ذی‌نفعان حوزه اقتصاد خلاق و صنایع فرهنگی، هم‌زمان با ایام دهه فجر امسال در محل نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار می‌شود.