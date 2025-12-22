وزیر علوم گفت: امروز بهترین سرمایه ایران، نیروی انسانی است که کشورهای رقیب و دشمنان چشم خود را به این سرمایه‌ها دوخته‌اند و حیف است به خاطر تبعیض آنان را از دست بدهیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حسین سیمایی‌صراف در همایش «همبستگی و وفاق ملی در پرتو قانون اساسی» با بیان اینکه نظر رئیس‌جمهوری در زمینه وفاق ملی به اندازه کافی در محافل حقوقی مورد توجه قرار نگرفته است، تاکید کرد: یکی از برنامه‌های مهم ما در وزارت علوم، مسئله‌محور شدن دانشگاه در حوزه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی کشور است و امروز نیز دانشگاه در مواردی وارد شده تا به حل مشکلات یا یافتن راه‌حل برای برون‌رفت از مسائل در این حوزه، کمک کند.

وی یادآور شد: از دلایل تاکید وزارت علوم بر این رویه، اعتقاد شخص رئیس‌جمهوری به دانشگاه است و انتظاری که از این نهاد برای پذیرش مسئولیت کمک به حل مشکلات از سوی نخبگان و دانشگاهیان است.

سیمایی‌صراف با بیان اینکه وفاق در قانون اساسی ما با مبانی و اصول بسیاری پشتیبانی می‌شود، ادامه داد: چهار رکن عدالت، کرامت، آزادی و تساوی در برابر قانون در قانون اساسی کشورمان به‌رسمیت شناخته شده است. اگر امروز در شرایط بسیارسخت اقتصادی که در چهاردهه بعد از انقلاب بی‌نظیر است قرار گرفته‌ایم آیا با رعایت همین اصول نمی‌توانیم همدلی اجتماعی را تقویت کنیم؟

وزیر علوم با بیان اینکه در حوزه آموزش عالی اگر عدالت را رعایت کنیم، راه را بر یکی از دلایل مهم مهاجرت می‌بندیم، تصریح کرد: همانطور که اصول عدالت، کرامت، آزادی و تساوی در برابر قانون، پشتیبان وفاق است، باید به یک ضدوفاق هم توجه داشت که مفهوم تبعیض است.

وی با طرح این پرسش که چرا نمی‌توانیم نخبگان را جذب و حفظ کنیم و چرا آنان مهاجرت می‌کنند، گفت: حتما شرایط اقتصادی در مهاجرت نخبگان نقش دارد، اما یکی از موارد مهم در این زمینه، تبعیض است. فرصت‌ها برابر نیست و یکی از دلایل وجود چنین شرایطی، وجود نادانی است نه نخواستن.

سیمایی‌صراف با بیان اینکه امروز وفاق نیاز ضروری ایران است، تاکید کرد: هرچه شرایط اقتصادی سخت‌تر و عداوت دشمنان بیشتر شود نیاز به وفاق ضروری‌تر می‌شود. نسل ما پرورش‌یافته دوره تحریم‌های اقتصادی است که از بعد از انقلاب برقرار بوده و به سختی کار دولت و مردم منجر شده است، اما وفاق یعنی برابری، آزادی و تساوی برابر قانون که حتماً موجب همبستگی و افزایش سرمایه اجتماعی نظام می‌شود.

وزیر علوم تصریح کرد: امروز بهترین سرمایه ایران، نیروی انسانی است که کشور‌های رقیب و دشمنان چشم خود را به این سرمایه‌ها دوخته‌اند و حیف است به خاطر تبعیض آنان را از دست بدهیم.