امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

بازدید فرمانده کل ارتش از توان رزم یگان‌ها در غرب کشور

تاریخ : ۱۴۰۴/۱۰/۰۱- ۱۵:۴۷
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
شور و اشتیاق خرید در آستانه شب یلدا ۱۴۰۴
شور و اشتیاق خرید در آستانه شب یلدا ۱۴۰۴
۱۴۰۴-۰۹-۲۹
قانون تجارت مرزی، از مصوبه تا عمل
قانون تجارت مرزی، از مصوبه تا عمل
۱۴۰۴-۰۹-۲۹
مراقب ویروس آنفلوانزا باشیم
مراقب ویروس آنفلوانزا باشیم
۱۴۰۴-۰۹-۲۹
مهربانی ایرانیان در یلدای مهربانی
مهربانی ایرانیان در یلدای مهربانی
۱۴۰۴-۰۹-۳۰
خبرهای مرتبط

فرماندهان جدید نیروی هوایی و پدافند هوایی منصوب شدند

فرمانده کل ارتش: به هر شرارتی با قاطعیت پاسخ خواهیم داد

ارتش بر خلق فناوری‌های بازدارنده متمرکز شده است

برچسب ها: فرمانده ارتش ، یگان رزم ، غرب کشور
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 