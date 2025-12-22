پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ آیین اختتامیه مرحله استانی بیست و هفتمین جشنواره بینالمللی قصهگویی با شعار «جهان با قصه کودکان را ببین» امروز دوشنبه در تالار استاد ابتهاج منطقه آزاد انزلی برگزار شد و برگزیدگان معرفی شدند.
سرپرست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گیلان با اشاره به اهمیت این جشنواره گفت: در این دوره ۳۹ برگزیده در ۱۰ بخش شامل سنتی کلاسیک، آیینی سنتی، قصههای نو، دینی، علمی، ایثار و قهرمانان، منظوم، مینیمال ۱۰۰ ثانیهای، زبان اشاره و منظوم انتخاب شدند و ۲۰ نفر نیز شایسته تقدیر شناخته شدند.
سجاد کوچکی نژاد افزود: ۶۵ قصهگو در گروههای نوجوان، بزرگسال، مربی و مادربزرگ آثار خود را ارائه کردند که موضوعات آنها شامل ایثار و قهرمانان، علمی، دینی، منظوم، آیینی سنتی، قصهگویی با ابزار، ۱۰۰ ثانیهای، کلاسیک سنتی و زبان اشاره بود.
وی گفت: از مجموع هزار و ۸۱۹ اثر ارسالی، ۹۵۶ اثر به مرحله استانی راه یافت و پس از داوری ۶۵ قصهگو برای اجرای صحنهای انتخاب شدند. هفت داور برجسته شامل مهتاب شهیدی، محمدرسول حقدوست، شهربانو مشکبید حقیقی، پونه نیکوی، ربابه هاشمی، نگار نادری و حدیث نیکرو فرآیند داوری را بر عهده داشتند.
پونه نیکوی مدیر فرهنگی، اجتماعی و گردشگری منطقه آزاد انزلی، در این مراسم با اشاره به اهمیت قصهگویی گفت: قصه یادآور گردهماییهای صمیمی گذشته و ابزاری مؤثر برای انتقال ارزشها و تجربههای زیسته به نسلهای آینده است، همانگونه که در گذشته، قصهها خانوادهها را دور کرسیها جمع میکردند، امروز نیز میتواند ما را به هم پیوند دهد.
وی افزود: قصهها دارای مغز و جان هستند و معنا و پیام در دل روایت، نسلها را به هم پیوند میدهد، شاهنامه و مثنوی معنوی گنجینههایی هستند که حامل هویت فرهنگی ما هستند و باید از فراموشی حفظ شوند.
برگزیدگان مرحله استانی، ۲۷ تا ۳۰ بهمن ماه امسال در دوره نهایی بیستوهفتمین جشنواره بینالمللی قصهگویی در شهر اصفهان با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.