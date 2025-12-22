کشف اتصالات فلزی قاچاق در پایانه مرزی مهران
فرمانده مرزبانی استان ایلام از کشف محموله بزرگ اتصالات فلزی لوله قاچاق به ارزش بیش از ۱۵ میلیارد ریال در پایانه مرزی مهران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ سردار «علی ندرخانی» فرمانده مرزبانی استان ایلام اظهار داشت: با اشراف اطلاعاتی نیروهای مرزبانی، یک دستگاه کامیون حامل کالای قاچاق در پایانه مرزی مهران شناسایی و توقیف شد.
وی افزود: در بازرسی از این کامیون، بیش از یکهزار و ۶۵۰ عدد انواع اتصالات فلزی لوله که در اظهارنامه گمرکی درج نشده بود، کشف شد.
فرمانده مرزبانی استان ایلام اضافه کرد: ارزش این محموله بنا بر نظر کارشناسان، بالغ بر ۱۵ میلیارد ریال برآورد شده و پرونده آن با هماهنگی گمرک و مقام قضائی در دست رسیدگی است.