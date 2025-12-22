خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ سردار «علی ندرخانی» فرمانده مرزبانی استان ایلام اظهار داشت: با اشراف اطلاعاتی نیرو‌های مرزبانی، یک دستگاه کامیون حامل کالای قاچاق در پایانه مرزی مهران شناسایی و توقیف شد.

وی افزود: در بازرسی از این کامیون، بیش از یک‌هزار و ۶۵۰ عدد انواع اتصالات فلزی لوله که در اظهارنامه گمرکی درج نشده بود، کشف شد.

فرمانده مرزبانی استان ایلام اضافه کرد: ارزش این محموله بنا بر نظر کارشناسان، بالغ بر ۱۵ میلیارد ریال برآورد شده و پرونده آن با هماهنگی گمرک و مقام قضائی در دست رسیدگی است.