مدیرکل زمین‌شناسی جنوب کشور از شروع برداشت‌ها و مطالعات زمین‌شناسی دریایی در بوشهر خبر داد و گفت: این طرح تا سواحل مکران پیش می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما از سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی، مدیرکل این سازمان در جنوب (شیراز) گفت: این سازمان طرح "تحول زمین‌شناسی دریایی" را از سواحل بوشهر آغاز کرد و این برنامه در راستای سیاست‌های دریامحور برنامه هفتم پیشرفت، به‌صورت پیوسته تا سواحل مکران ادامه خواهد یافت.

علی نیک‌عهد، در دیدار با استاندار بوشهر بر رویکرد‌های علمی، فنی و داده‌محور تأکید کرد و گفت: برداشت‌ها و مطالعات زمین‌شناسی دریایی در آب‌های مرزی استان‌های ساحلی در دستور کار قرار گرفته است.

وی محور‌های همکاری سازمان با دستگاه‌های اجرایی بوشهر را پایش مخاطرات زمین‌شناختی، شناسایی چشمه‌های آب شیرین در سواحل و پهنه خلیج فارس، بررسی پتانسیل‌های معدنی ناشناخته، ارزیابی عناصر آب‌شیرین‌کن‌ها، مطالعه گنبد‌های نمکی برای معدن و گردشگری، فرآوری دولومیت و منیزیت و مشاوره سرمایه‌گذاری معدنی برشمرد.

نیک‌عهد افزود: بهره‌گیری از فناوری‌های نوین مانند سنجش از دور و هوش مصنوعی (RS-AI) برای شناسایی دارایی‌های معدنی جدی‌تر شده و برنامه‌های آموزشی برای توانمندسازی نیروی انسانی نیز در حال اجراست.

استاندار بوشهر نیز با تأکید بر نقش حاکمیتی سازمان، خواستار مبنا قرار دادن مطالعات زمین‌شناسی در تصمیم‌گیری‌های اجرایی و زیرساختی شد.

وی به‌روزرسانی داده‌های زمین‌شناسی استان، تکمیل بانک‌های اطلاعاتی و استفاده از ظرفیت‌های علمی سازمان را ضروری دانست و بر اجرای کامل تفاهم‌نامه موجود با توجه به مزیت‌های ساحلی بوشهر تأکید کرد.