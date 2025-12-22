اختتامیه پویش ملی «صباخوانی غزل‌های حافظ» با همکاری رادیو صبا و صدا و سیمای مرکز فارس در شیراز برگزار می‌شود؛ رویدادی فرهنگی که با تکیه بر مشارکت مردمی و ظرفیت رسانه‌ای، در پی آن است شعر حافظ را از قالب مناسبت‌ها فراتر برده و به جریانی زنده در زیست فرهنگی جامعه تبدیل کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، اختتامیه پویش ملی «صباخوانی غزل‌های حافظ» با همکاری رادیو صبا و صدا و سیمای مرکز فارس در شیراز برگزار می‌شود؛ رویدادی فرهنگی که با تکیه بر مشارکت مردمی و ظرفیت رسانه‌ای، در پی آن است شعر حافظ را از قالب مناسبت‌ها فراتر برده و به جریانی زنده در زیست فرهنگی جامعه تبدیل کند.

هدف اصلی این حرکت فرهنگی، عبور دادن شعر حافظ از قالبی نمادین و تبدیل آن به جریانی زنده و معناساز در فضای رسانه‌ای است.

در این پویش، رسانه از نقش تولیدکننده یک‌سویه محتوا فاصله می‌گیرد و با فراهم کردن بستر مشارکت مردمی ، مخاطبان را به کنشگران فعال فرهنگی تبدیل می‌کند.

تنوع جغرافیایی و محتوایی آثار ارسالی از استان فارس و سایر نقاط کشور نشان می‌دهد که شعر حافظ همچنان جایگاهی عمیق در هویت فرهنگی ایرانیان دارد.

ماهیت شنیداری رادیو، آن را به رسانه‌ای هم‌سنخ با شعر تبدیل می‌کند. غزل‌های حافظ، پیش از آنکه متنی مکتوب باشند، واجد موسیقی و صدا هستند و رادیو این امکان را فراهم می‌آورد که شعر دوباره شنیده شود.

طراحی پویش‌ها و برنامه‌هایی با محوریت دیگر مفاخر ادبی استان فارس، از جمله سعدی، در دستور کار صدا و سیمای مرکز فارس قرار دارد تا این سرمایه‌های فرهنگی به‌صورت مستمر و نظام‌مند در رسانه ملی بازتاب یابند.

گفتنی است ؛ علاوه بر معرفی نفرات برتر، ضبط صوتی و تصویری خوانش غزل‌ها با هدف ثبت یک دوره کامل از دیوان حافظ با صدای مخاطبان در دستور کار قرار دارد.

این آثار در بستر‌های مختلف رسانه‌ای منتشر خواهد شد تا دامنه اثرگذاری فرهنگی پویش گسترش یابد.

ویژه‌ برنامه اختتامیه «صباخوانی غزل‌های حافظ» پنجشنبه ۴ دی‌ماه، به‌صورت کاری مشترک از رادیو صبا و صدا و سیمای مرکز فارس تقدیم مخاطبان خواهد شد.