.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان سرهنگ «عبدلي» بيان کرد: در راستاي طرح کنترل سرقت ها، ماموران تجسس کلانتري 14 اين شهرستان موفق به شناسايي و دستگيري يک سارق و يک مال خر شدند.

وي افزود: اين متهم در بازجويي هاي اوليه به ارتکاب 9 فقره سرقت ساختمان هاي نيمه کاره اعتراف کرده و اقلام سرقت شده نيز کشف و تحويل مال باختگان شد.

فرمانده انتظامي شهربابک از شهروندان خواست ضمن توجه به توصيه هاي پيشگيرانه در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک مراتب را به پليس اطلاع دهند.

........................