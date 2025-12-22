شرکت گاز در اطلاعیهای اعلام کرد:به علت مقاومسازی شبکههای گازرسانی جریان گاز در منطقه پردیسان قم فردا وپس فردا ۲ و ۳ دی ۱۴۰۴ قطع میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،در اطلاعیه شرکت گاز آمده است:جریان گاز مشترکان بلوار ۲۲ بهمن (تمامی فرعیهای منشعب)، خیابان شهیدان اقلیمی (تمامی فرعیهای منشعب) وخیابان شهیدان رضی زاده، اولین فرعی سمت چپ (تمامی فرعیهای منشعب)سهشنبه ۱۴۰۴/۱۰/۲ و بلوار دانشگاه، کلیه مجتمعهای سمت چپ (بر خیابان)بلوار شهیدان تقوی (کلیه فرعیهای منشعب) چهارشنبه ۱۴۰۴/۱۰/۳ از ساعت ۸:۰۰ تا ۱۶:۰۰قطع خواهد شد.