پخش زنده
امروز: -
محمد درویش فعال محیط زیست گفت: در کمتر از دو هفته، کشور از خشکسالی شدید به ترسالی کمسابقه رسیده است، که نشاندهنده ویژگیهای شگفتانگیز اقلیمی ایران است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما محمد درویش، فعال محیط زیست، در جشنواره «تجلیل از پژوهشگران و فناوران سازمان حفاظت محیط زیست» اعلام کرد که ایران در کمتر از دو هفته از خشکسالی شدید ۸۴ درصدی به ترسالی مثبت ۴ درصدی رسیده است و شدت خشکسالی در تهران نیز نسبت به دو هفته قبل ۲۰ درصد کاهش یافته است.
وی با اشاره به تجربه موفق روستای «گزیر» هرمزگان، گفت: این روستا با جمعیت ۵ هزار نفر و کتابخانهای ۳۵ هزار متر مربعی، سالهاست جریانهای هنگفت سیلاب را مدیریت کرده و خسارتها را به حداقل رسانده است.
آقای درویش افزود:ترست مشابه این تجربیات در مناطق دیگر مانند میلکی و برخی روستاهای خراسان رضوی نیز مشاهده شده و فرهنگهای محلی و سنتی میتواند خوراک پژوهشی ارزشمندی برای دانشمندان باشد.
این فعال محیط زیست با اشاره به طرح های ملی، از پیشرفت مهار آلودگی فاضلاب بندرعباس خبر داد و تأکید کرد که موفقیت این پروژه میتواند الگویی برای حل مشکلات مشابه مانند آبیاری با فاضلاب در مشهد باشد. وی همچنین به استفاده خلاقانه از باطلههای معدنی و نخالههای ساختمانی در بافق اشاره کرد که چالشها را به فرصت تبدیل کرده است.
درویش درباره منابع طبیعی و انرژی نیز گفت: «ایران در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر جهش قابل توجهی داشته است؛ تولید برق خورشیدی کشور در یک ماه اخیر به هزار مگاوات رسید و ایران در میان پنج کشور برتر جهان از نظر استحصال انرژی خورشیدی قرار گرفت.» وی تأکید کرد که این موفقیت نشان میدهد ایران توان تبدیل شدن به صادرکننده انرژی در منطقه را دارد.
وی در پایان یادآور شد که برای مدیریت بحرانها و بهرهبرداری بهینه از منابع، پژوهش کاربردی و دانش محلی باید محور برنامهریزیها باشد.