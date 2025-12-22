پخش زنده
تعداد ۲۷ پزشک متخصص و بهورز جدید در مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان تایباد جذب شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر شبکه بهداشت و درمان تایباد گفت: به منظور ارتقای سطح سلامت جامعه، تعداد ۲۷ پزشک متخصص و بهورز جدید در مراکز بهداشتی و درمانی این شهرستان مرزی جذب شدند.
سودابه نکوهی افزود: از این تعداد نیروی جذب شده، تعداد ۹ نفر پزشک متخصص و ۱۸ نفر بهورز هستند که به ترتیب در بیمارستان خاتمالانبیاء (ص) و خانههای بهداشت تایباد فعالیت خود را آغاز کردند.
وی ادامه داد: پزشکان متخصص در زمینههای مورد نیاز همچون ارتوپدی، قلب و عروق، کودکان، داخلی، روانپزشکی، جراحی عمومی و بیهوشی خدمات رسانی میکنند و مراجعه مردم به دیگر شهرها برای خدمات تخصصی پزشکی کاهش یافته است.
وی بیان کرد: همچنین با جذب این تعداد بهورز جدید، تعداد کل بهورزان شاغل در ۳۳ خانه بهداشت روستاهای تایباد به ۷۱ نفر رسیده و باعث کیفیت بخشی خدمات اساسی بهداشتی در مناطق روستایی شده است.
نکوهی با بیان اینکه ۵۹ هزار نفر از جمعیت روستایی تایباد به خدمات خانههای بهداشت دسترسی دارند، گفت: بهورزان در خط مقدم عرصه بهداشت، پیشگیری، پایش بیماریها و آموزشهای سلامتمحور فعالیت میکنند و توسعه خدمات بهداشتی در مناطق کمتر برخوردار از برنامههای نظام ارتقای سلامت کشور محسوب میشود.
وی افزود: هماکنون این مرکز درمانی دارای ۳۰ پزشک متخصص در ۱۵ زمینه پزشکی شامل جراحی عمومی، زنان و زایمان، قلب و عروق، داخلی، کودکان، پوست، مغز و اعصاب، اورولوژی، بیماریهای عفونی، روانپزشکی، چشم پزشکی، ارتوپدی، بیهوشی، رادیولوژی و پاتولوژی است.