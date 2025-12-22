مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران می‌گوید: ذخایر میوه کشور کافی است، اما افزایش نظارت و برخورد جدی دستگاه‌های متولی از جمله سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، اتاق اصناف و سازمان تعزیرات حکومتی در صورت مشاهده تفاوت قیمت‌ها در سطح بازار ضروری است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران گفت: سیب و پرتقال مورد نیاز بازار در حجم مناسب و با کیفیت قابل قبول پیش‌بینی و آماده‌سازی شده و فرآیند نگهداری و مدیریت ذخایر به‌گونه‌ای انجام شده است که پاسخگوی تقاضای مصرف‌کنندگان در ایام پایانی سال باشد و از نظر موجودی، جای هیچ‌گونه نگرانی وجود ندارد.

یداله غفاری افزود: با توجه به فضا‌های ایجادشده درخصوص گرانی و گران‌فروشی و در آستانه ایام پیش‌رو، لازم است همه دستگاه‌ها و نهاد‌های مرتبط همکاری کنند تا نظارت بر خرده‌فروشی‌ها با فوریت و با استفاده از تمام امکانات انجام شود.

مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران گفت: این نظارت باید با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های حاکمیتی، به‌ویژه اتاق اصناف، به‌طور جدی و مستمر دنبال شود تا از بروز تخلفات و تحمیل فشار مضاعف بر مصرف‌کنندگان جلوگیری شود.

یداله غفاری با اشاره به اقدامات انجام‌شده در سال جاری افزود: برای اولین بار با ابلاغ به‌موقع وزیر جهاد کشاورزی، در شهریور ماه سال جاری درخصوص دستورالعمل خرید میوه، تأمین میوه در زمان مناسب و به‌صورت مستقیم از کشاورزان با نظارت سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران انجام شد، بنابراین تأمین و ذخیره‌سازی میوه در کشور در شرایط پایدار قرار دارد و ذخایر موجود پاسخگوی نیاز بازار است.