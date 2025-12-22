پخش زنده
امروز: -
شهردار یزد: شهرداری اقدامات موثری را برای مقابله و کاهش تهدیدهای ناشی از بارشهای شدید فصلی انجام داده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، ابوالقاسم محیالدینی افزود: خوشبختانه در سه سال گذشته و در این دوره شهرداری و شورای اسلامی شهر توانستیم با همت همکارانمان در مجموعه بزرگ شهرداری یزد اعم از مناطق پنج گانه، ستاد مدیریت بحران و مجموعههای عمرانی و خدماتی، بالغ بر ۳۲ کیلومتر کانال و شبکه انتقال آبهای سطحی در سطح شهر ایجاد کنیم.
وی ادامه داد: حدود ۱۴۰۰ چاه جذبی جدید با شرایط جدید که آب را به لایههای ماسهای زیرین زمین در عمقهای بالای ۲۵ متر منتقل کند، حفر شد و تمام این تمهیدات باعث شد در بارندگی روزهای گذشته با کمترین مشکل اعم از آبگرفتگی در سطح معابر شهری مواجه شویم.
شهردار یزد در خصوص تهدید شهر توسط سیلابهایی که از بالادست و بیرون شهر به سمت یزد جاری میشوند، تصریح کرد: برای جلوگیری از تهدید سیل و مهار آن، چهار سیلبند جدید احداث و سیلبندهای که از گذشته وجود داشت را تقویت و مناسب سازی کردیم.
محی الدینی اظهار داشت: هرچه بیشتر اقدامات مربوط به طرح دفع آبهای سطحی در شهر یزد انجام شود، خطرات و تهدیدهای ناشی از بارشهای شدید و مشکلاتی که برای شهروندان ایجاد میشود، کمتر شده و ان شاء الله بتوانیم با تکمیل این اقدامات، شهری ایمن و تاب آور در برابر انواع تهدیدات را برای شهروندان عزیز یزدی داشته باشیم.