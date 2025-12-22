پخش زنده
فصل ۲۶ - ۲۰۲۵ جام جهانی اسکی آزاد در ایتالیا، چین و آمریکا ادامه یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،نتایج مسابقات به این شرح اعلام شد:
* کراس در اینیکن ایتالیا - مرحله ۵:
۱- ریکی هاودن از کانادا ۱۰۰۰ امتیاز
۲- فلوریان ویلمزمان از آلمان ۸۰۰،
۳- ایوان کلوفتز از فرانسه ۶۰۰
- در رده بندی کلی ماده کراس پس از پنجمین مرحله از ۱۶ مرحله فصل، ریکی هاودن از کانادا با ۳۵۳ امتیاز پیشتاز شد و سیمونه درومدیس از ایتالیا با ۲۶۰ امتیاز دوم و یوهانس اویسکی از اتریش با ۲۰۴ امتیاز در ردههای دوم و سوم قرار گرفتند.
* اریالز در سیکرت گاردن چین:
۱- لی تیانما از چین ۱۲۸.۰۱ امتیاز
۲- کی گوانگپو از چین ۱۲۰.۸۰،
۳- نوی روت از سوئیس ۱۱۰.۶۷
- در رده بندی کلی ماده اریالز پس از دومین مرحله از ۶ مرحله فصل، لی تیانما از چین با ۱۴۵ امتیاز در صدر قرار گرفت و اولکساندر اوکیپ نیوک از اوکراین با ۱۰۰ امتیاز دوم و پریمین ورنر از سوئیس با ۹۸ امتیاز سوم هستند.
* هاف پایپ در کوپر مانتین آمریکا:
۱- آلکس فریرا از آمریکا ۹۱.۵۰ امتیاز
۲- هانتر هس از آمریکا ۸۹.۰۰،
۳- اندرو لونگینو از کانادا ۸۴.۰۰
- در رده بندی کلی ماده هاف پایپ پس از دومین مرحله از ۵ مرحله فصل، هانتر هس از آمریکا با ۱۴۰ امتیاز در صدر قرار گرفت و فینلی ملویل از نیوزیلند و آلکس فریرا از آمریکا با ۱۰۰ امتیاز دوم و سوم هستند.
رده بندی سایر مواد به این شرح است:
* موگولز:
- در رده بندی مواد موگولز و دوآل موگولز پس از دومین مرحله از ۱۲ مرحله فصل، ایکوما هوریشیما از ژاپن با ۱۸۰، مت گراهام از استرالیا با ۱۵۰ و نیک پیج از آمریکا با ۱۱۰ اول تا سوم هستند.
* اسلوپ استایل در اشتوبای اتریش:
- اولین مرحله فصل به علت بدی آب و هوا لغو شد و مسابقه جایگزینی در نظر گرفته نشده است. فصل در ۴ مرحله برگزار خواهد شد.
* بیگ ار:
- در رده بندی کلی ماده بیگ ار پس از سومین مرحله از ۴ مرحله فصل، تروی پودمیلساک از آمریکا با ۲۰۰ امتیاز در صدر است لوکا هارینگتون از نیوزیلند با ۲۰۰ امتیاز دوم و اولریک سامنوی از نروژ با ۱۲۹ امتیاز سوم هستند.
- جام جهانی اسکی آزاد رده بندی کلی تمام مواد ندارد.