پخش زنده
امروز: -
وزیر ورزش و جوانان با تأکید بر نقش مؤثر خیران و بخش خصوصی در توسعه زیرساختهای ورزشی، اقدامات آنان را زمینهساز رضایت مردم و خشنودی خداوند دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ وزیر ورزش و جوانان با تأکید بر نقش پررنگ خیران و بخش خصوصی در توسعه زیرساختهای ورزشی، مدرسهسازی و بیمارستانسازی، این اقدامات را موجب رضایت مردم و خشنودی خداوند دانست و بر ضرورت تداوم همکاریها برای اجرای پروژههای فاخر تأکید کرد.
احمد دنیامالی بعدازظهر امروز در جریان سفر به مازندران، پس از افتتاح استخر خصوصی شهرستان آمل، از سالن پیامبر اعظم(ص) و پروژه مجموعه ورزشی کاله بازدید کرد.
وی در حاشیه این بازدید با ابراز خرسندی از فراهم شدن شرایط این سفر گفت: پروژه مجموعه ورزشی کاله یکی از طرحهای خاص کشور در حوزه ورزش است که بهطور کامل توسط بخش خصوصی اجرا میشود و از نظر کیفیت، معماری و طراحی، در سطح ملی و حتی بینالمللی کمنظیر است.
وزیر ورزش و جوانان با اشاره به حجم سرمایهگذاری این پروژه افزود: این مجموعه ورزشی فاخر نیازمند حداقل ۲ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری است و سرمایهگذار با بهرهگیری از ظرفیتهای خود، کاری استثنایی را در حال انجام دارد. بهعنوان یک معمار، میتوانم بگویم چنین پروژهای با این سطح از جزئیات و دقت در طراحی و اجرا در کشور بینظیر است.
دنیامالی هدف سرمایهگذار را ارائه اثری ماندگار به مردم آمل و مازندران دانست و گفت: تلاش بر این است تا مردم این منطقه از امکانات ورزشی استاندارد و باکیفیت بهرهمند شوند و امیدواریم این پروژه حداکثر ظرف ۲۴ ماه آینده به بهرهبرداری برسد.
وی همچنین با اشاره به نقش خیران در توسعه زیرساختهای ورزشی و اجتماعی اظهار کرد: اقدامات فاخر خیران در حوزههای مدرسهسازی، بیمارستانسازی و ورزش، رضایت مردم و رضایت الهی را به همراه دارد و ما نیز وظیفه داریم با تسریع در روند اجرا، این پروژههای شاخص را هرچه سریعتر در خدمت مردم قرار دهیم.
سفر وزیر ورزش و جوانان به مازندران با محوریت بازدید از پروژههای ورزشی و افتتاح طرحهای جدید ادامه دارد و وی پس از جویبار و آمل، در شهرستانهای دیگر استان نیز از مجموعههای ورزشی بازدید کرده و در جلسه شورای ورزش و تربیت بدنی استان حضور خواهد یافت.